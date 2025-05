En plena Segunda Guerra Mundial, un joven peruano tomó una decisión que marcaría su vida para siempre: se unió como voluntario a las fuerzas aliadas en Europa. Décadas después, Francia y Bélgica reconocieron su valentía con las más altas condecoraciones. Su nombre: Jorge Sanjinez Lenz.

Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y participó en la liberación de Francia, Bélgica y Países Bajos. Vivió en Perú junto a su esposa hasta los 103 años y recibió las más altas distinciones otorgadas por países europeos en reconocimiento a su valentía.

¿Quién es Jorge Sanjinez Lenz?

Jorge Sanjinez nació en Moquegua, al sur del Perú, en enero de 1917. Su niñez estuvo marcada por la migración y el abandono. A los cuatro años se trasladó con su familia a Bolivia y, a los doce, escapó solo a Lima. Allí vivió en las calles y trabajó como cuidador de caballos en el hipódromo. Nunca volvió a tener contacto con sus familiares. “Por eso no le importaba morir”, recordó su esposa, Meldín Álava, quien fue su compañera durante los últimos 38 años.

En diciembre de 1942, cuando tenía 25 años, el peruano Jorge Sanjinez Lenz tomó una decisión que transformaría su vida para siempre. Aceptó la invitación de un amigo y se presentó como voluntario en la embajada de Bélgica en Lima, que entonces convocaba a personas dispuestas a unirse a las fuerzas aliadas para combatir el régimen nazi en Europa.

Jorge fue aceptado como parte del contingente extranjero de la resistencia belga, junto a otros dos compatriotas que ya habían fallecido. En enero de 1943 embarcó rumbo a Norteamérica y luego a Europa. Así inició una carrera militar que lo convirtió en protagonista de la historia bélica del siglo XX.

El carné de la Brigada Pirón donde perteneció Jorge Sanjinez Lenz. Foto: BBC Mundo

Entrenamiento de Jorge Sanjinez Lenz

Después de cruzar el río Misisipi y recorrer Nueva Orleans, Miami y Nueva York, fue trasladado a Canadá, donde recibió entrenamiento en condiciones extremas en Quebec. En junio de 1943 partió desde Halifax rumbo a Inglaterra a bordo del transatlántico Queen Mary. Ya en suelo británico, su formación se centró en el reconocimiento y la desactivación de minas antipersonales, así como en el uso intensivo de armamento.

Sanjinez fue asignado a la Brigada Piron, una unidad integrada por soldados belgas exiliados que operaba en el Reino Unido mientras su país seguía ocupado por el ejército alemán. Esta brigada desempeñó un papel fundamental en la etapa final del conflicto.

Jorge Sanjinez Lenz participó en la Batalla de Normandía

El 8 de agosto de 1944, Jorge y su batallón desembarcaron en la playa Juno, en Normandía, dos meses después del histórico Día D. Su misión consistía en liberar las regiones que aún estaban bajo control nazi. Según relató a la BBC, combatía principalmente de noche, como francotirador, y estimaba haber abatido a cerca de cien enemigos. “A la guerra no se va a bailar, se va a matar y a que lo maten a uno”, afirmó con crudeza. A pesar de la intensidad de los combates, salió ileso, salvo por unas esquirlas que impactaron cerca de su cuello.

Participó en la liberación de varias ciudades en Francia, Bélgica y en la frontera con los Países Bajos, donde permaneció con su brigada hasta el final de la guerra. Fue ascendido a cabo en abril de 1945 y a sargento en agosto del mismo año. "No conozco el miedo. Enseñé a mis compañeros a no tener miedo. El miedo depende de la familia que se queda en casa. Yo no tenía absolutamente a nadie en Perú. Estaba completamente solo", reconoció a la BBC.

En 2017, el embajador de Francia le entregó la Legión de Honor a Jorge Sanjinez Lenz en Pucallpa, lugar donde vivía. Foto: BBC Mundo

¿Qué condecoraciones recibió Jorge Sanjinez Lenz?

Uno de sus mayores méritos fue la construcción de un puente estratégico bajo fuego enemigo en Capelle, en los Países Bajos, acción por la que recibió la Cruz de Guerra de Bélgica. En 2001 también fue condecorado con la Orden del Rey Leopoldo II. Y en 2017, debido a su avanzada edad, el embajador de Francia en el Perú viajó hasta Pucallpa para entregarle en persona la Legión de Honor, la más alta distinción que concede ese país, en el grado de caballero.

Tras el fin de la guerra, regresó al Perú en 1946. Trabajó como tripulante de cabina en la desaparecida aerolínea Faucett y, más adelante, como agente de viajes en Lima y Pucallpa. Fue en esta última ciudad donde conoció a Meldín, 44 años menor que él, con quien tuvo dos hijos. En total, Jorge tuvo cinco hijos fruto de tres matrimonios.

“¡Vive la France!”, exclamó sonriente al recibir su última medalla. Jorge Sanjinez fue uno de los pocos latinoamericanos condecorados con la Legión de Honor y uno de los últimos testigos vivos de una guerra que cambió el curso de la humanidad, hasta su fallecimiento en agosto de 2020.