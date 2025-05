Desde hace una semana, Saulo Ampuero, un joven de 21 años diagnosticado con esquizofrenia, ha sido reportado como desaparecido por su madre, Lourdes, quien denuncia que, tras haber sido dado de alta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, el joven nunca llegó a su domicilio ni se reunió con su familia.

Ampuero habría sido internado en el hospital tras sufrir una crisis y se encontraba en proceso de estabilización. Su madre, quien reside en Piura, relató que el día en que le informaron sobre el alta médica no pudo llegar a Lima a tiempo. “Me dijeron que lo iban a estabilizar porque mi hijo estaba desubicado. El domingo me llamaron, les pedí que me esperaran, pero igual lo dieron de alta”, declaró para Panamericana Noticias.

PUEDES VER: Dejan artefacto explosivo en inmediaciones de la sede central de la Dirincri

Madre acusa al centro de salud de posible negligencia

Según denuncia la madre, la ambulancia dejó a su hijo en la dirección consignada en su ficha de ingreso, ubicada en la avenida Miguel Grau, en San Martín de Porres. No obstante, dicho domicilio no pertenecería a la familia.

“Yo ando buscando a mi hijo desde que estos señores inteligentes (en referencia a los conductores de la ambulancia) lo han dejado en la calle prácticamente en pijama (…) Si él estuviera bien, ya me habría llamado, ya me habría dicho: ‘Mamá, estoy acá. El policía me ha mandado hasta la morgue. Yo me siento mal. ¿Cómo puede ser que mi hijo desaparezca así y yo tenga que buscarlo hasta en esos lugares?", lamentó Lourdes.

PUEDES VER: Accidente de tráiler provoca cierre de vía y gran congestión cerca del mercado Huamantanga en Puente Piedra

Hospital Noguchi se pronuncia

En un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, se informó que el centro de salud ya ha iniciado un proceso administrativo para esclarecer los hechos relacionados con el alta médica y determinar posibles responsabilidades. Según señala el instituto, al no obtener respuesta de la madre, se comunicaron con la hermana del joven.

Hasta el cierre de esta edición, la familia no tiene noticias de Saulo. Cualquier persona que lo haya visto o pueda brindar información sobre su paradero puede comunicarse al número 926 197 640.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.