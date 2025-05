En octubre de 2024, los noticieros de todo el país anunciaban la captura de Iván Quispe Palomino, presunto integrante de la agrupación Sendero Luminoso. El ministro del Interior en turno, Juan José Santibáñez, salió en un medio de comunicación para presentar al detenido que era buscado por su vinculación con el terrorismo y narcotráfico y, por el cual Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares.

El Ministerio del Interior afirmó que se trataba del número 2 de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Foto: LR

Sin embargo, tras el anuncio, de que la Policía Nacional había capturado al camarada “José”, durante un operativo en una estación del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho, la noticia se desinfló. Esto debido, a que Quispe Palomino no registraba ninguna requisitoria vigente y lo peor de todo, su nombre no figuraba en el programa de recompensas ni en el organigrama de la Dirección contra el Terrorismo.

Iván Quispe no tenía vinculación con Sendero Luminoso

Todo había iniciado con la relación familiar que une a Iván Quispe con el número 2 de Sendero Luminoso. Según informaron los especialistas en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, Pedro Yaranga y Jaime Antezana, el detenido es uno de los hermanos del clan Quispe Palomino, originarios de Ayacucho, quienes, al desbaratarse la agrupación terrorista, se convirtieron en una facción del narcotráfico.

Tras una investigación, dio como resultado que el peruano detenido no era cabecilla del Militarizado Partido Comunista del Perú y si bien pasó una larga temporada en prisión, salió en libertad hace 20 años.

“Si bien es cierto, tiene un parentesco de primer nivel, porque es hermano de los Quispe Palomino, ya desde hace años se ha desligado de la organización. Tremendo error que una autoridad del Ministerio del Interior diga que es el número 2 cuando esa persona jamás tuvo ni siquiera un mando directivo”, cuestionó Pedro Yaranga.

Mininter emitió comunicado sobre captura de Iván Quispe Palomino

El Ministerio del Interior emitió un comunicado aclarando que Iván Quispe Palomino no fue el "número 2" de Sendero Luminoso, como se había afirmado anteriormente, sino que ocupaba el cargo de coordinador nacional de la organización terrorista. En su comunicado, el ministerio también precisó que la detención de Iván Quispe no estuvo relacionada con el operativo “Génesis”, sino que se llevó a cabo por agentes de la División de Seguridad Ferroviaria.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en una entrevista con una emisora local, defendió su versión de los hechos, sin aceptar ninguna corrección ni ofrecer disculpas, por lo que consideraría un error institucional. En lugar de eso, desvió la responsabilidad a la Policía Nacional del Perú. Santiváñez reiteró que se mantenía firme en la información proporcionada, aclarando que sus respuestas estaban basadas en los reportes que recibe de la policía, y no en las opiniones de los expertos como Pedro Yaranga.

“Yo me ratifico en la información que he brindado y en la importante captura que ha hecho nuestra Policía. Yo no respondo a las preguntas de los expertos, sino a la información que la Policía Nacional me proporciona. [...] Lo que opine el señor (Pedro) Yaranga a mí me tiene sin cuidado. Nosotros respondemos a los mandatos judiciales vigentes”.

Iván Quispe Palomino exige al Estado peruano una indemnización de 1.5 millones de soles

Tras su liberación el 25 de octubre, Iván Quispe Palomino, a través de su abogado, presentó una demanda contra los ministros Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez, acusándolos de difamación y de haber difundido información falsa que afectó su reputación. Quispe Palomino argumentó que ambos funcionarios vulneraron sus derechos al calificarlo como el “número 2” de Sendero Luminoso y al sugerir que portaba un DNI falso al momento de su detención, lo cual, según él, son acusaciones infundadas.

“Que la justicia penal, en defensa de la Constitución y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, aplique la ley penal y sancione punitivamente a los querellados por haber lesionado mi honor personal y dignidad humana al haber proferido, públicamente, afirmaciones falsas de incriminación delictiva respecto a mi persona, que son dos:

De ser el mando N° 2 de Sendero Luminoso en el VRAEM -delito de terrorismo-

-delito de terrorismo- De haber portado y mostrado un DNI falso al momento de cuando fui intervenido por la autoridad policial -delito de uso de documento falso-”.

Iván Quispe Palomino denunció al Mininter por detenerlo y acusarlo de pertenecer a Sendero Luminoso. Foto: composición LR/ Canal N

Como resultado, Iván Quispe Palomino solicitó una indemnización de S/750.000 por cada uno de los responsables directos. Además, su familia, a través de su hermana Pamela Mayta, denunció el impacto psicológico que estas acusaciones han tenido en ellos, particularmente en los menores de edad, quienes, según indicó, podrían sufrir efectos negativos en su entorno escolar debido al estigma mediático generado por el Ministerio del Interior.

"Al ministro y a los dos policías y a todas las personas que estén vinculadas y que han hablado cosas que no son. Tenemos menores de edad. Mi hermana está psicológicamente mal. Es menor de edad puede traerle problemas de bullying en el colegio", mencionó a Exitosa.

¿Quién es Víctor Quispe Palomino, camarada ‘José’?

Víctor Quispe Palomino, conocido como "camarada José", este nació en Ayacucho y fue un estudiante de Antropología en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Su vinculación con Sendero Luminoso fue directa, pues su padre, Martín Quispe Mendoza, era miembro de la organización terrorista antes de ser asesinado por ronderos. “Camarada José” participó en algunos de los atentados más violentos perpetrados por Sendero Luminoso, entre ellos la matanza de Lucanamarca en 1983, en la que 69 personas fueron asesinadas, y el ataque en Soras, en 1984, que dejó 108 muertos. Además, estuvo implicado en el ataque ocurrido en mayo de 2021 en San Miguel del Ene, donde 16 personas, incluidos menores de edad, perdieron la vida.