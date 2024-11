El gobierno de Dina Boluarte anunció la captura de Iván Quispe Palomino, refiriéndose a él como un "importante mando de Sendero Luminoso". Sin embargo, expertos han señalado que esta afirmación es incorrecta. Quispe Palomino es un exterrorista que ha colaborado anteriormente con la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Aunque fue detenido durante un control de identidad en San Juan de Lurigancho, no ocupa actualmente un puesto relevante dentro de la organización terrorista, lo que contradice la versión oficial difundida por el gobierno.

La República se contactó con Jaime Antezana, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, quien nos confirmó que el ministro Juan José Santiváñez le está mintiendo al país debido a que Iván Quispe Palomino no es ni el número 1 ni el número 2 de Sendero Luminoso. En esa misma línea, también condenó el hecho de que el Gobierno difunda información sobre las requisitorias de Iván, quien actualmente no posee nada de ello por haber sido colaborador.

—¿Quién es Iván Quispe Palomino y cuál fue su rol durante los años 90?

—Iván Quispe Palomino es el hermano de Víctor Quispe Palomino, alías José, que dirige una narco organización armada desde Vizcatán, en el Vraem. Los otros dos hermanos que fueron parte del clan han fallecido: Gabriel en agosto de 2013 y Raúl en enero de 2020.

¿Cuál es su papel? Yo he hablado con fuentes directas y sus familiares. Algunos meses antes de 1999 se entregó junto con Raúl Víctor Quispe Palomino, Melania Quispe Palomino y otros hombres se entregaron a las fuerzas del orden, al hacer ello se convirtieron en colaboradores de la Dircote y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); es decir, se pusieron bajo las órdenes del general EP Eduardo Fournier para capturar a Óscar Alberto Ramírez Durand, alias Camarada ‘Feliciano’. El papel de Iván y sus hermanos fueron para colaborar con las FF. AA. y la Dircote, cuyo objetivo era capturarlo y lo lograron. A partir de esto, él se convierte en colaborador de la Dircote.

—El Ministerio del Interior informó que poseía 3 requisitorias, ¿Es cierto lo que han difundido?

Si ahora lo están empapelando no tiene nombre. Él ha tenido varias detenciones muy rápidas por la homonimia con Víctor Quispe Palomino porque su segundo nombre es Iván y entre sus alias adoptó su segundo nombre, pero al final se quedó como ‘José’.

Iván es un viejo conocido de inteligencia antiterrorista de finales de los 90 e inicios de esta. Eso es lo que debería quedar medianamente claro. Él colaboró y no regresó a Vizcatán como sí lo hizo Raúl, después de la captura de Feliciano en julio de 1999. ¿Cómo puede tener requisitoria si está colaborando? Por la colaboración tan importante para la pacificación fue exculpado, ya no tiene sentido.

Es una persona que desde el 99 no tiene ninguna relación con el clan Quispe Palomino, en el Vraem, tampoco con Sendero Luminoso. Han pasado 25 años.

—Si Iván Quispe Palomino se ha alejado de su hermano Víctor Quispe Palomino y su facción, ¿Por qué el Gobierno de Dina Boluarte lo está manejando como un golpe contra el terrorismo?

—Es un psicosocial del Gobierno de Dina Boluarte de lo más grosera porque se está mintiendo, se está faltando a la verdad y eso lo saben los de la Dircote, ellos conocen a Iván, acá los colaboradores que salieron huyendo de la fila de ‘José’ cuentan que él ha estado colaborando desde 2010 o 2011, desde allí ya la veían a Iván. En Lima, viven una parte de desertores y ahora colaboran con la Dircote desde el 2012 hasta la fecha.

No puedes presentar a un colaborador como terrorista y menos como el número 2. ¿Cómo va a ser el número 2 de Sendero, si ya no está vinculado a esto, el número 1 y 2 fueron capturados por la Dircote en noviembre del año pasado, cuando cae el hijo del camarada ‘José’, Víctor Zúñiga. El 2 era el hijo de Gabriel que también fue capturado. Están inventando el número 2 cuando no tiene nada que ver ese hombre con todo lo que ha pasado.

He consultado con un familiar de él y me han dicho que ha estado trabajando normalmente en construcción. No tiene nada que ver con lo que empezaron los hermanos, él se apartó al igual que Melania. Cuando el Estado peruano te convierte en ello es porque te perdona todo lo que has hecho anteriormente.

Estructura de la Dircote demuestra que Iván Quispe Palomino no pertenece a organización narcotraficante

De acuerdo a la estructura que la Dirección contra el Terrorismo diseñó y que el experto Jaime Antezana compartió a La República demuestra que Iván Quispe Palomino no forma parte del clan terrorista liderado por su hermano y que lo dicho por Juan José Santiváñez y el primer ministro Gustavo Adrianzén es falso.

En este organigrama de noviembre de 2023; es decir, previo a la captura del hijo del camarada 'José', Víctor Quispe Zúñiga, se puede comprobar que no es el segundo ni pertenece a este. "Es la prueba más contundente", concluyó Antezana.