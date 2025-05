“Pagas o mueres”: exvocalista de La Única Tropical vive escondido por amenazas de extorsión

El exvocalista de la agrupación de cumbia La Única Tropical, Aldair Ramírez, se ha visto obligado a esconderse, paralizar sus labores y cerrar su restaurante, tras nueve días de inaugurado, debido a las constantes amenazas de muerte que recibe. Desde hace aproximadamente un mes el cantante es contactado constantemente por extorsionadores, sin importar cuántas veces bloquee sus números.

El artista declaró que le piden 20.000 soles para no atentar contra su vida y que, inclusive, le han hecho marcaje. “Asesinaron a un amigo mío (Paul Flores), me puse a pensar en mi familia. Me he mudado, son pocas las personas que saben dónde estoy”, narró el intérprete, quien, atemorizado, pidió la intervención de la Policía Nacional. “Todos los años me extorsionan, hice mi denuncia y quedó en nada”, aseveró.

El artista contó que a inicios de año comenzó a recibir mensajes extorsivos, luego de que adquiriera el bus para la orquesta que dirige. En esa ocasión, Ramírez bloqueo los números desde los que recibía las amenazas, medida que fue suficiente para que se detuvieran los malhechores. Sin embargo, los ataques regresaron con mayor fuerza luego de que inaugurara su restaurante “El Point del Ruli”.

Armas reveló que no es la priemra vez que lo extorsionan. Créditos: composición LR.





“Tuve que cerrarlo porque me comenzaron a llegar de nuevo los mensajes. El bus que había adquirido en marzo tuve que esconderlo en una cochera. Hace un mes que no trabajo, hace un mes que no tengo espectáculos y tampoco puedo salir (…) Hace 20 días me he mudado. He pensado en mi hija y mi madre”, señaló el cantante.

Entre los mensajes que recibió el exvocalista había fotos de armas y casquillos junto a su nombre escrito en una hoja de papel. Asimismo, le pedían el pago de cupos para que pueda llevar a cabo sus conciertos. “Que te cuesta pagar 20.000 soles. No quieres tu vida” o “¿Quién te manda a tener orquesta? Si no vas a colaborar te enfrío”, son algunos de los mensajes que le llegan desde distintos números de celular.