La madre de Liliana Estefany Pizán Chirado, la presunta pareja y abogada de Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', encaró a un periodista durante una transmisión en vivo en televisión nacional. La señora indicó que su hija no tiene ninguna relación sentimental con el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad.

Asimismo, afirmó ser la dueña de los S/100.000 en efectivo incautados por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el allanamiento que realizó en su vivienda. En ese sentido, aseguró que demostrará a las autoridades que el dinero y el inmueble, en donde fue detenida su familiar, es suyo.

"Oiga señor mentiroso. Estoy hablando, soy su mamá (de Liliana). Estás hablando cosas que no son. Voy a demostrar que la plata ha sido mía. Tienes que averiguar de donde viene el dinero. Yo voy a demostrar con hechos", declaró en diálogo con Latina Televisión.

"La casa es mía, no es de mi hija. Ha sido una herencia de mi esposo. Yo lo he repartido a mis dos hijos. Yo estoy construyendo, no mi hija. Yo he sacado préstamos de S/85.000, S/65.000", añadió.

Liliana Pizán Chirado fue detenida tras ser vinculada con 'Cuchillo'. Foto: Mininter

Madre de joven vinculada a 'Cuchillo' se pronuncia

La madre de la mujer detenida, que es vinculada con 'Cuchillo', señaló que su hija solo se relacionó con el investigado de manera laboral, debido a que habría sido parte de su equipo legal. Asimismo, reiteró que sustentará ante las autoridades que el dinero incautado es suyo.

"La Policía es una sinvergüenza, corrupta, que quiere echar la culpa. Mi hija sí lo ha sacado a ese señor, pero nunca lo he conocido. Nunca ha llegado a mi casa. Nunca ha sido pareja de mi hija, si no tenían un vínculo laboral", manifestó.

"Ha sido su abogada. Yo trabajo más de 5 años con Techo Propio y con varias empresas. Ese dinero es mío. Yo he vendido un auto. Mi esposo me dejó como cuatro carros. Trabajábamos en madera y nos asociamos con Techo propio y con varias empresas", añadió.

La mujer aseguró que ha sacado préstamos al banco para pagar el gasto relacionado con la construcción de su vivienda y que para no deber a la entidad financiera ha vendido sus autos. Asimismo, señaló que trabaja en la fabricación de puertas y en la creación de estructuras y objetos con madera.

"Este carro lo tengo más de 15 años. Yo tenía mis puestos en Tacora y mi esposo trabajaba acá en mi casa. Yo fabrico puertas (de madera). Tengo contrato con Techo Propio. Cuando mi esposo falleció yo me vine para acá. Levanté esta casa", dijo.

"Mi hija está detenida. Estás diciendo una cosa que no es. Ella trabaja como abogada. Cuando la han intervenido no había ningún abogado que asumiera su defensa. Yo no estaba porque me fui a vender mis módulos. No sabía lo que había pasado", agregó.

'Cuchillo' fue detenido en Colombia. Foto: Mininter

Capturan a 'Cuchillo' y a su presunta pareja

La tarde del jueves 15 de mayo, Miguel Rodríguez Díaz, conocido como 'Cuchillo', fue capturado por la Policía de Colombia en coordinación con la Interpol. Cabe señalar que él estaba siendo buscado por las autoridades para ser sometido a un proceso penal por el presunto delito de organización criminal, homicidio calificado y secuestro agravado.

Notificación roja de Interpol para capturar a 'Cuchillo'. Foto: Interpol

Tras su detención, la Policía del Perú y representantes del Ministerio Público realizaron el allanamiento de tres viviendas en La Libertad, que estarían presuntamente relacionadas con 'Cuchillo'. Asimismo, detuvieron a 'Liliana Pizán Chirado, la presunta pareja del investigado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.