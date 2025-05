Anillo Vial Periférico: destruyen 22 propiedades en Separadora Industrial para liberar vía luego de 30 años

Obras para la futura megaobra del Anillo Vial Periférico avanzan. En una reciente intervención de la Municipalidad de Lima (MML), en conjunto con los municipios de Ate y La Molina, se liberaron 22 predios en un tramo de la avenida Separadora Industrial. En esta zona predominaban negocios como lavaderos de autos, talleres automotores y ferreterías, con ocupación ilegal, según menciona la MML.

La liberación de predios se ejecutó entre el jirón Los Frailes y la avenida La Molina, cuya extensión es de aproximadamente 7,755 metros cuadrados que han sido ocupados por más de 30 años, de manera irregular, señalan las comunas. En tanto, un aproximado de 400 trabajadores municipales participaron en el desalojo para mejorar el tránsito peatonal y vehicular en el límite de La Molina y Ate.

¿Qué tramo del Anillo Vial Periférico se construirá?

Las obras municipales en Separadora Industrial responden a la futura autopista inteligente del Anillo Vial Periférico, que unirá 12 distritos de la capital entre Lima y Callao en tiempo récord. El megaproyecto vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se llevará a cabo en tramos, por lo que, el tercero tendrá como área de intervención en esta zona de Ate, abarcando vías clave de Lima Este.

De acuerdo al proyecto liderado por ProInversión, el tramo tres, que abarcará los distritos de El Agustino, Santa Anita, Ate Vitarte, La Molina y San Luis, y que afecta la zona recientemente intervenida, alcanzará los 11 kilómetros y será construido en un periodo de cinco años y ocho meses. Asimismo, tendrán conexiones importantes con vías como la Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé.

Mapa del Anillo Vial Periférico. Foto: ProInversión

¿Qué sigue tras la liberación de predios en Separadora Industrial?

Al respecto, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, sostuvo que se realizará la iluminación de la vía liberada, implementación de áreas verdes, así como el resguardo de seguridad a fin de evitar una nueva invasión ilegal para negocios o viviendas. "Por aquí va a pasar el Anillo Vial, que va por encima de los árboles como vía elevada que va a refrescar este bosque en Separadora Industrial", sostuvo.

Asimismo, Uceda afirmó que esta avenida metropolitana, ocupada por más de 30 años, ha sido escenario de actos de delincuencia, drogadicción y prostitución. El operativo se ejecutó durante la madrugada y mañana del viernes 16 de mayo. Sin embargo, algunos propietarios de los inmuebles destruidos aseguraron que no fueron notificados, perdiendo sus pertenencias tras intervención.

Operativo de la MML deja en la calle a ciudadanos

Si bien el operativo de la Municipalidad de Lima se enmarca en la recuperación de espacios públicos, los ciudadanos que residían en esta zona de la av. Separadora Industrial indicaron que no estaban enteradas del desalojo. "Me ha tomado por sorpresa, yo vivía ahí con mi bebé y no he podido recuperar nada porque he estado durmiendo. Mi quiosco se perdió, viviendo desde hace más de 30 años", sostuvo.

Además, la vecina afectada indicó que la Municipalidad de Ate les indicó que se retiren de la vía dos días antes, pero de manera verbal, más no a través de algún documento. "Nos hubieran dado por lo menos un plazo para buscar un lugar", explicó la madre de familia a Vía TV. Tras el fuerte contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP), los vecinos desalojados pasaron las horas de intervención en una vereda.

