El Gobierno peruano exige a Colombia la expulsión de Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', luego de que fuera detenido en dicho país. Durante una conferencia de prensa, el canciller Elmer Schialer informó que las autoridades colombianas decidirán el futuro judicial del presunto autor del asesinato de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad.

"Hay una competencia de carácter diplomática. Lo que deseamos todos los peruanos, y se lo hemos hecho saber a las autoridades colombianas, es que haya una forma expedita de tener acceso a este señor Miguel alias 'Cuchillo' y eso es a través del mecanismo de expulsión", declaró el ministro Schialer.

Gobierno del Perú: Colombia evaluará expulsión de alias 'Cuchillo'

El titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Schialer Salcedo, indicó que Colombia decidirá la medida y acciones que se llevarán a cabo para el traslado del sujeto alias 'Cuchillo' a Perú. Enseguida, aseguró que el investigado deberá de enfrentar el proceso judicial en Perú.

"Son las autoridades colombianas que van a evaluar cuál es el mecanismo que mejor se adecua a la situación y su ordenamiento legal. Recordaran el caso de Tarache que quemó viva a una ciudadana peruana. Él pasó por el proceso de extradición. Duró, fue largo, pero finalmente se hizo justicia. Las autoridades policiales colombianas se comportaron de manera impecable. Él llegó al Perú a ser juzgado y a purgar la pena que le corresponde", declaró el canciller Elmer Schialer.

'Cuchillo' fue detenido en Colombia

La tarde de este jueves 15 de mayo, Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', fue capturado por la Policía Nacional de Colombia en colaboración con Interpol. Según su abogado, el sujeto habría estado conversando con él por llamada cuando fue detenido.

"Él no tenía orden de captura. Lo han detenido junto con un compañero. Habíamos acordado en que llegaría el sábado a Perú para tener una reunión. Ahora está detenido. Lo único que he logrado escuchar en la llamada es que le gritaron 'Al suelo'. La noticia nos ha caído como un balde de agua. No nos han notificado nada", declaró el letrado.

