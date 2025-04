El canciller Elmer Schialer desmintió que Julio Demartini haya sido considerado para el cargo de embajador ante el Vaticano. En una reciente entrevista, Schialer aseguró que "Julio Martini nunca fue considerado" para el puesto, pese a que meses atrás señaló que el exministro del Midis no tenía ningún impedimento para asumir dicho cargo y que una decisión como esa tendría que evaluarlo con la presidenta Dina Boluarte.

"Julio Demartini nunca fue (considerado). Y, mire, yo soy el canciller, yo debería saber eso. Y eso no fue así", expresó el ministro de Relaciones Exteriores en RPP. Asimismo, explicó que el cambio del embajador Luis Chuquihuara, quien pasó a Ginebra, fue la única modificación en la representación ante el Vaticano.

Anteriormente, Schialer defendió una eventual designación de Demartini en el Vaticano

El pasado febrero, Schialer había comentado sobre la posibilidad de que Demartini asumiera el cargo como embajador ante la Santa Sede, señalando que no existía impedimento legal. Sin embargo, su eventual nombramiento generó controversia debido a la investigación preliminar que enfrenta por el caso Qali Warma.

“Las embajadas no son un premio consuelo, él está absolutamente capacitado para ir a ese y cualquier puesto, se lo digo con toda sinceridad. Porque yo recuerdo haber escuchado lo siguiente, el ministro de Demartini dijo ‘mire, presidenta, yo no tengo por qué salir del puesto porque en realidad yo no he hecho nada ilegal, todo es correcto, pero yo asumo el peso político de esto porque no quiero que esto manche su Gobierno. Así que quieren que me vaya, yo me voy’. O sea, en realidad, incluso ha sido generoso al irse, no se ha ido obligado”, declaró en febrero del presente año.

Schialer: "Los tiempos del señor son los tiempos del señor"

El canciller Elmer Schialer pidió a la población mantener la fe ante el silencio de la presidenta Dina Boluarte, al ser consultado sobre una posible fecha para que la mandataria declare a los medios de comunicación. En su respuesta, Schialer reiteró que "los tiempos del señor son los tiempos del señor" y alentó a la ciudadanía a tener paciencia.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores comentó sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación, mencionando que, aunque al principio hubo interacción con la prensa, las circunstancias llevaron a una desconexión. "Hay que hacer una reflexión profunda por qué es que se dejó de responder a la prensa. En un inicio se hizo, pero luego empezaron una serie de situaciones y coyunturas que llevaron a terminar una relación tóxica con la prensa, cosa que nunca quisimos y no se quiere. Por eso, tengamos fe", puntualizó.