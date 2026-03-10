‘Súper Mario Galaxy: La película’ llegará a los cines el 1 de abril, adelantando su estreno. La cinta incluirá nuevos desafíos y personajes icónicos.

El último lunes 9 de marzo se dio a conocer el tráiler final de ‘Súper Mario Galaxy: La película’ ('The Super Mario Galaxy Movie'), uno de los filmes más esperados para este 2026 y que llegará a los cines este 1 de abril, fecha adelantada a lo previsto inicialmente. La nueva cinta promete desafíos inéditos, con la inclusión de power-ups como el traje de rana de Luigi para rescatar a Toad de un Chop Chop gigante.

Gracias al tráiler se confirmó la participación de Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi y Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach. Jack Black regresará como Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong y Keegan-Michael Key como Toad. Además, Benny Safdie interpretará a Bowser Jr., mientras que Brie Larson dará vida a Rosalina.

Inició la preventa para ‘Súper Mario Galaxy: La película’



Este martes 10 de marzo, en el MAR10 DAY, se dio inicio a la venta anticipada de entradas para ‘Super Mario Galaxy, la película’, que llega a los cines este miércoles 1 de abril a nivel nacional. Además, los fans podrán llevarse un mini afiche del filme para ir calentando motores antes del estreno.

El fenómeno Super Mario no es nuevo para los peruanos. En 2023, la primera entrega de Super Mario Bros llevó a los cines a 3,284,037 personas, convirtiéndose en la animación más vista del año y en la Top 1, la película adaptada de videojuego más exitosa de todos los tiempos en el país.

Lanza mural en conmemoración de Super Mario





Este martes 10 de marzo, se inauguró frente al Estadio Nacional un mural de proporciones impresionantes: 110 metros de largo por 6 metros de alto, convirtiéndose en un tributo a los personajes más emblemáticos de ‘Super Mario Galaxy, la película’.

La obra, dirigida por el reconocido artista de Street Marketing Dumser, cuenta con la colaboración de un equipo de 15 muralistas y una arquitecta de Proyectos Urbanos. Juntos han dado vida a Mario, Peach, Luigi, Rosalinda, Bowser, Bowser Junior y Yoshi, creando una explosión de color y creatividad que no deja a nadie indiferente.

Super Mario Galaxy deslumbra con mural

Esta iniciativa, que busca afianzar el vínculo que el público peruano tiene con la franquicia, invita a miles de visitantes a sumarse a la celebración y se suma a la tendencia global de homenajes a Mario. Aquí, la comunidad fan podrá visitar el mural, tomarse fotos con Mario, Peach, Yoshi, Bowser, Rosalina y Luiggi y así disfrutar en familia.



