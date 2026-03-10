HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | CANDIDATOS chocan por DECANATO del CAL y la CRISIS DEL GAS golpea fuerte | #las10deldía

Cine y series

‘Súper Mario Galaxy: La película’ llega a los cines: tráiler final y dónde comprar entradas para ver la esperada comedia animada

El MAR10 DAY dio inicio a la preventa de entradas para el filme. Los fans podrán recibir un mini afiche con su compra, mientras que la emoción crece ante el esperado lanzamiento.

‘Súper Mario Galaxy: La película’ llegará a los cines el 1 de abril, adelantando su estreno. La cinta incluirá nuevos desafíos y personajes icónicos.
‘Súper Mario Galaxy: La película’ llegará a los cines el 1 de abril, adelantando su estreno. La cinta incluirá nuevos desafíos y personajes icónicos.

El último lunes 9 de marzo se dio a conocer el tráiler final de ‘Súper Mario Galaxy: La película’ ('The Super Mario Galaxy Movie'), uno de los filmes más esperados para este 2026 y que llegará a los cines este 1 de abril, fecha adelantada a lo previsto inicialmente. La nueva cinta promete desafíos inéditos, con la inclusión de power-ups como el traje de rana de Luigi para rescatar a Toad de un Chop Chop gigante.

Gracias al tráiler se confirmó la participación de Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi y Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach. Jack Black regresará como Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong y Keegan-Michael Key como Toad. Además, Benny Safdie interpretará a Bowser Jr., mientras que Brie Larson dará vida a Rosalina.

PUEDES VER: Super Mario Galaxy deslumbra en Perú con un mural impresionante por el MAR10 DAY

lr.pe

Inició la preventa para ‘Súper Mario Galaxy: La película’

Este martes 10 de marzo, en el MAR10 DAY, se dio inicio a la venta anticipada de entradas para ‘Super Mario Galaxy, la película’, que llega a los cines este miércoles 1 de abril a nivel nacional. Además, los fans podrán llevarse un mini afiche del filme para ir calentando motores antes del estreno.

El fenómeno Super Mario no es nuevo para los peruanos. En 2023, la primera entrega de Super Mario Bros llevó a los cines a 3,284,037 personas, convirtiéndose en la animación más vista del año y en la Top 1, la película adaptada de videojuego más exitosa de todos los tiempos en el país.

PUEDES VER: “Top gun: Maverick” llegará a Star Plus: ¿cuándo se estrena y de qué trata?

lr.pe

Lanza mural en conmemoración de  Super Mario


Este martes 10 de marzo, se inauguró frente al Estadio Nacional un mural de proporciones impresionantes: 110 metros de largo por 6 metros de alto, convirtiéndose en un tributo a los personajes más emblemáticos de ‘Super Mario Galaxy, la película’.

La obra, dirigida por el reconocido artista de Street Marketing Dumser, cuenta con la colaboración de un equipo de 15 muralistas y una arquitecta de Proyectos Urbanos. Juntos han dado vida a Mario, Peach, Luigi, Rosalinda, Bowser, Bowser Junior y Yoshi, creando una explosión de color y creatividad que no deja a nadie indiferente.

La obra cuenta con la colaboración de un equipo de 15 muralistas

Super Mario Galaxy deslumbra con mural

Esta iniciativa, que busca afianzar el vínculo que el público peruano tiene con la franquicia, invita a miles de visitantes a sumarse a la celebración y se suma a la tendencia global de homenajes a Mario. Aquí, la comunidad fan podrá visitar el mural, tomarse fotos con Mario, Peach, Yoshi, Bowser, Rosalina y Luiggi y así disfrutar en familia. 


Notas relacionadas
Super Mario Galaxy deslumbra en Perú con un mural impresionante por el MAR10 DAY

Super Mario Galaxy deslumbra en Perú con un mural impresionante por el MAR10 DAY

LEER MÁS
‘Super Mario Galaxy: La Película’ confirma aparición de Yoshi: sorpresas y revelaciones en el nuevo tráiler

‘Super Mario Galaxy: La Película’ confirma aparición de Yoshi: sorpresas y revelaciones en el nuevo tráiler

LEER MÁS
Entre lágrimas, Phillip Chu Joy reacciona al tráiler de ‘Super Mario Galaxy’: "Es la nostalgia"

Entre lágrimas, Phillip Chu Joy reacciona al tráiler de ‘Super Mario Galaxy’: "Es la nostalgia"

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actor de ‘El Señor de los Cielos’, Carlos Torres, en bancarrota tras sobrevivir al cáncer de próstata: “Pienso en la muerte”

Actor de ‘El Señor de los Cielos’, Carlos Torres, en bancarrota tras sobrevivir al cáncer de próstata: “Pienso en la muerte”

LEER MÁS
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

LEER MÁS
'La reina del flow' 3: ¿cuándo salen los demás capítulos de la serie colombiana en Netflix?

'La reina del flow' 3: ¿cuándo salen los demás capítulos de la serie colombiana en Netflix?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

‘Súper Mario Galaxy: La película’ llega a los cines: tráiler final y dónde comprar entradas para ver la esperada comedia animada

Luis Quiroz presenta su renuncia como ministro de Salud

Cine y series

Alfredo Bryce Echenique: el día que el escritor vio la película 'Un mundo para Julius'

'One piece' temporada 2: ¿tiene escena post crédito el live action de Netflix?

La novela peruana de Alfredo Bryce Echenique que inspiró una película y una novela en el extranjero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Luis Quiroz presenta su renuncia como ministro de Salud

Poder Judicial declara reo contumaz a candidata a diputada de Fuerza Popular en Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025