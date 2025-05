¿El 13 de mayo será feriado por la festividad de la Virgen de Fátima en Perú? Esto dice el calendario oficial, vía El Peruano

El 13 de mayo es una fecha significativa para los fieles católicos, ya que se conmemora el Día de la Virgen de Fátima. Esta festividad recuerda las apariciones marianas ocurridas en 1917 en Fátima, Portugal, donde tres niños pastores afirmaron haber presenciado manifestaciones de la Virgen María. Desde entonces, la Iglesia Católica ha establecido este día como una jornada de oración y reflexión en honor a la Virgen de Fátima.

En Perú, el 13 de mayo no está reconocido como feriado nacional. Según el calendario oficial publicado en El Peruano, este día no figura como feriado no laborable. Por lo tanto, las actividades laborales y escolares se desarrollan con normalidad en todo el país. Sin embargo, algunas comunidades católicas pueden organizar celebraciones litúrgicas o procesiones locales para conmemorar esta fecha.

Historia de la Virgen de Fátima y los tres pastorcitos

A través de su plataforma oficial, Vatican News detalla que el 13 de mayo la Iglesia Católica conmemora la memoria de la Beata María Virgen de Fátima, en honor a las apariciones de la Virgen María en 1917 en Cova da Iria, Portugal. En esa ocasión, la Virgen se manifestó a tres niños pastores —Lucía dos Santos de 10 años, Francisco y Jacinta Marto de 9 y 7 años respectivamente— transmitiéndoles un mensaje.

Lucía les ordena a los primos que no cuenten lo sucedido, pero Jacinta, asustada por el castigo, lo relata a su madre, quien no le cree. Los niños son regañados por sus padres, pero la noticia se difunde rápidamente. En la cita del 13 de junio, Lucía es instada a aprender a leer y escribir para transmitir sus mensajes. En la tercera aparición, miles de personas se reúnen en Cova da Iria, donde la Virgen les muestra el infierno y les reitera su mensaje de oración por la humanidad.

A pesar de la desconfianza del párroco y el alcalde, las apariciones continúan. En agosto, María se les aparece en Valinhos, cerca de Aljustrel, y les indica que construyan una capilla en Cova da Iria. El 13 de octubre, ante 70.000 personas, ocurre el milagro prometido: la danza del sol, que seca completamente la ropa empapada por la lluvia.

El 13 de octubre de 1930, la autoridad eclesiástica declara las apariciones “dignas de fe” y autoriza el culto a la Virgen de Fátima. Francisco y Jacinta Marto fueron beatificados el 13 de mayo de 2000 por el Papa Juan Pablo II y canonizados el 13 de mayo de 2017 por el Papa Francisco. Lucía dos Santos ingresó al convento de las carmelitas de Coimbra, donde falleció el 13 de febrero de 2005.

Feriados en Perú para 2025, según el calendario oficial

7 de junio (jueves): Batalla de Arica y Día de la Bandera, en conmemoración de la defensa nacional en 1880.

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo, festividad dedicada a estos apóstoles.

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia del país.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, recordatorio de una batalla clave en el proceso de independencia.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa nacida en América.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, en honor a la victoria durante la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria definitiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre (jueves): Navidad, festividad en honor al nacimiento de Jesús.

¿Cuáles son las diferencias entre un feriado y un día no laborable?

En Perú, un feriado es una fecha destinada a recordar eventos históricos, culturales o religiosos, en la que los trabajadores pueden descansar sin que se vea afectado su salario. En contraste, un día no laborable es una jornada en la que se autoriza a los empleados a no trabajar, pero el pago no está asegurado, dependiendo de los acuerdos entre el empleador y el trabajador o de normativas particulares. Ambos tipos de días pueden ser establecidos por el gobierno, pero mientras que los feriados son obligatorios, los días no laborables son opcionales.

