Este es el próximo feriado en Perú que celebrarán trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, según el calendario oficial

El siguiente feriado nacional en el calendario peruano será el sábado 7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Esta fecha recuerda uno de los episodios más emblemáticos de la historia peruana, ocurrido en 1880 durante la Guerra del Pacífico, cuando el coronel Francisco Bolognesi y sus tropas defendieron heroicamente la ciudad de Arica. Además, esta jornada rinde homenaje al símbolo patrio más importante: la bandera del Perú.

Aunque este año el feriado cae en sábado, lo que limita la posibilidad de un fin de semana largo para quienes trabajan de lunes a viernes, sigue siendo una oportunidad para reflexionar sobre el significado del patriotismo, la valentía y la identidad nacional. Muchas instituciones educativas y autoridades organizan actos cívicos y ceremonias de izamiento de bandera, especialmente en plazas y espacios públicos.

Próximo feriado en Perú será en junio 2025: ¿quiénes descansan?

A través de la Ley N.º 31788, publicada en el diario oficial El Peruano, se establece que el 7 de junio es feriado nacional, no laborable y remunerado en todo el territorio peruano. Esta fecha, que conmemora la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, ahora forma parte del calendario oficial de feriados del país.

La normativa precisa que el descanso aplica a todas las entidades e instituciones del sector público, sin importar el régimen laboral de sus trabajadores. Además, la ley modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713, extendiendo este beneficio también al sector privado. Esto significa que todos los trabajadores, tanto públicos como privados, tienen derecho a no trabajar ese día sin que ello afecte su remuneración mensual.

¿Hay feriados en Perú durante el mes de mayo 2025?

Según el calendario oficial de feriados del Gobierno del Perú, en mayo de 2025 solo se conmemora un feriado nacional: el jueves 1 de mayo, Día del Trabajo. Después de este feriado, no hay más días festivos oficiales en mayo. El siguiente feriado nacional será el sábado 7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera .

Aunque mayo no cuenta con más feriados, se celebran fechas importantes como el Día de la Madre, que en 2025 cae el domingo 11 de mayo. Esta es una festividad significativa en el país, aunque no es un día no laborable oficial.

¿Cuáles son los próximos feriados en el Perú?

7 de junio (batalla de Arica y día de la bandera) y 29 de junio (San Pedro y San Pablo).

23 de julio (día de la Fuerza Aérea del Perú), 28 de julio y 29 de julio (Fiestas Patrias).

6 de agosto (batalla de Junín) y 30 de agosto (Santa Rosa de Lima).

8 de octubre (combate de Angamos).

1 de noviembre (día de todos los santos).

8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 9 de diciembre (batalla de Ayacucho) y 25 de diciembre (Navidad).

