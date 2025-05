¿El lunes 12 de mayo será feriado o día no laborable en Perú, tras el Día de la Madre 2025? Esto es lo que debes saber, vía El Peruano

El lunes 12 de mayo de 2025 no será feriado ni día no laborable en Perú. Foto: Composición LR/Diario Sur/Cometo | Foto: Composición LR/Diario Sur/Cometo

El lunes 12 de mayo de 2025 no será feriado ni día no laborable en Perú, a pesar de que se celebra el Día de la Madre el domingo 11 de mayo. Según la legislación vigente, el Día de la Madre no cuenta con el beneficio de ser trasladado al día lunes, como ocurre con otras festividades nacionales. Por lo tanto, los trabajadores deberán cumplir con sus jornadas laborales habituales el día siguiente, sin la aplicación de algún régimen especial de descanso.

Cabe destacar que, aunque el Día de la Madre es una fecha importante para la familia peruana, no se encuentra dentro de los días feriados establecidos por el gobierno. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no ha dispuesto ninguna medida que declare el 12 de mayo como un día no laborable, por lo que se mantiene como una jornada laboral regular para la mayoría de los sectores.

Feriados en Perú para 2025, según el calendario oficial

7 de junio (jueves): Batalla de Arica y Día de la Bandera, en conmemoración de la defensa nacional en 1880.

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo, festividad dedicada a estos apóstoles.

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia del país.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, recordatorio de una batalla clave en el proceso de independencia.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa nacida en América.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, en honor a la victoria durante la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria definitiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre (jueves): Navidad, festividad en honor al nacimiento de Jesús.

Días no laborables en 2025 y 2026, según El Peruano

El Decreto Supremo establece también los días viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026, lo que genera fines de semana largos de cuatro días debido a su proximidad con los feriados de Navidad y Año Nuevo. Para el sector privado, estas medidas son opcionales.

Las empresas que decidan adoptarlas deberán llegar a un acuerdo con sus empleados sobre cómo compensarán las horas no trabajadas. Si no se llega a consenso, el empleador podrá establecer la modalidad de compensación, siempre que se respeten los derechos laborales correspondientes.

Diferencias entre un feriado y un día no laborable

En Perú, un feriado se refiere a una fecha destinada a la conmemoración de eventos históricos, culturales o religiosos, en la que los trabajadores tienen derecho a descansar sin que se vea afectado su salario. Por otro lado, un día no laborable es una jornada en la que se permite a los empleados no trabajar, pero su pago no está garantizado, dependiendo de los acuerdos entre el empleador y el trabajador o de normativas específicas.

Ambos tipos de días pueden ser establecidos por el gobierno, aunque los feriados son de cumplimiento obligatorio, mientras que los días no laborables son opcionales.

