Día de la Madre en USA: conoce la fecha exacta y si es feriado nacional no laborable en 2025

El Día de la Madre en Estados Unidos es una de las celebraciones más esperadas del año, donde miles de familias rinden homenaje a las madres con flores, regalos y mensajes especiales. Esta festividad tiene lugar el segundo domingo de mayo, y en 2025, se celebrará el 11 de mayo.

A lo largo de los años, esta festividad se ha consolidado como una tradición en los hogares de las familias americanas y en muchos otros países, pero la forma en que se celebra varía considerablemente dependiendo del contexto cultural de cada lugar

¿El Día de la Madre es feriado nacional no laborable para Estados Unidos en 2025?

Aunque el Día de la Madre es una festividad ampliamente celebrada en Estados Unidos, no es un feriado nacional no laborable. Esto significa que, aunque el día tiene una gran importancia cultural y social, no se reconoce como un día libre a nivel federal.

Los empleados federales no tienen derecho a un día libre pagado, como ocurre con otros feriados nacionales como el Día de Acción de Gracias o el Día de la Independencia. La falta de un feriado oficial para el Día de la Madre se debe a que esta festividad no está incluida en la lista de los 11 feriados federales oficiales de EE.UU.

¿Cómo se originó el Día de la Madre en Estados Unidos?

El Día de la Madre en Estados Unidos tiene su origen en la lucha de una mujer por rendir homenaje a su madre y por lograr que se reconociera oficialmente la importancia de las madres en la sociedad. En 1905, Anna Jarvis comenzó una campaña para establecer un día en el que se celebrara y honrara a las madres, después de la muerte de su propia madre, Ann Reeves Jarvis.

El 9 de mayo de 1905, cuando Ann Reeves Jarvis falleció, Anna Jarvis se comprometió a rendir homenaje a su madre, quien había dedicado su vida al trabajo social y a la comunidad. Tres años después, Anna organizó el primer homenaje público en su honor.

A lo largo de los años, comenzó a luchar para lograr que fuera reconocido oficialmente como una festividad nacional. Finalmente, en 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó un decreto que proclamó el Día de la Madre como un día oficial de celebración a nivel nacional en Estados Unidos.