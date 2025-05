Indecopi estableció una multa de 2.3 UIT, lo que equivale a S/11.385 y concluyó que la atención ofrecida por los estudiantes no fue adecuada. Foto: composición LR/ Pasión por el Derecho | Foto: composición LR/ Pasión por el Derecho

Una clínica veterinaria en Huancayo fue multada con más de S/11.000 por Indecopi, luego de que una ciudadana denunciara que su mascota fue atendida sin la presencia de un médico veterinario. Cuando la mujer llegó al lugar en búsqueda de atención para su perrito, descubrió que dos estudiantes de primer ciclo universitario, sin experiencia ni formación en el área, se encargaron del cuidado de su mascota, siguiendo únicamente las instrucciones de un veterinario que no estaba presente en el local.

La clínica había publicitado que su servicio estaba disponible las 24 horas, pero al llegar, la usuaria se encontró con que no había ningún veterinario en el establecimiento. Los estudiantes actuaron bajo la supervisión telefónica de un profesional ausente, lo que generó gran preocupación. Para empeorar la situación, cuando la hija de la denunciante pidió registrar su queja en el Libro de Reclamaciones, la clínica se negó a entregárselo, lo cual es un derecho básico de cualquier consumidor.

La veterinaria ofrecía un servicio de 24 horas, pero la atención la brindaban dos jóvenes sin experiencia en medicina veterinaria. Foto: Pasión por el Derecho

Clínica asegura que la atención fue la idónea para la mascota

La clínica veterinaria negó las acusaciones, tras asegurar que la atención se realizó correctamente, guiada por las indicaciones del veterinario responsable a través del teléfono. Sin embargo, no presentó pruebas que confirmaran que el médico estuviera en el establecimiento ni explicó adecuadamente por qué se le negó a la usuaria el acceso al Libro de Reclamaciones.

Indecopi, tras revisar la denuncia y los argumentos de ambas partes, concluyó que la atención ofrecida por los estudiantes no fue adecuada y no cumplió con las expectativas generadas por la publicidad del establecimiento. Además, al no permitir que la clienta hiciera la queja formalmente, la clínica violó los derechos del consumidor, lo que llevó a la autoridad a imponer una multa y otras medidas correctivas.

Investigación de Indecopi encontró dos infracciones graves

Tras la investigación, Indecopi encontró que la clínica cometió dos infracciones graves: la primera, al no ofrecer un servicio adecuado y seguro, ya que los estudiantes no estaban capacitados para atender a los animales; y la segunda, al negar el acceso al Libro de Reclamaciones, lo que impidió a la clienta presentar su queja formalmente. Ambas faltas fueron calificadas como graves.

Trabajador se niega a entregarle el Libro de Reclamaciones a la clienta. Foto: Pasión por el Derecho

¿Qué sanción se impuso?

LP Pasión por el Derecho accedió a la Res. Final 052-2025/PS0-Indecopi-JUN, que detalla las sanciones a la veterinaria. La clínica fue sancionada con una multa de 2.3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/11.385. Además, se le ordenó entregar a la denunciante una copia del Libro de Reclamaciones en un plazo de cinco días hábiles. Asimismo, se decidió que devuelvan a la denunciante S/280 por el servicio pagado, más los intereses legales generados hasta que se cumpla con el reembolso. Esta resolución se emitió en primera instancia bajo el procedimiento sumarísimo y puede ser apelada por cualquiera de las partes involucradas.

Código de Protección al Consumidor

Las personas que acuden a estos lugares confían en que sus mascotas recibirán la atención adecuada, y cuando esto no ocurre, se pone en riesgo la salud de los animales. El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que todos los servicios deben ser prestados de manera profesional y conforme a lo anunciado. En este caso, la clínica violó varias normativas, lo que resultó en la multa y las medidas correctivas.