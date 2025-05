Vecino que fue testigo de la fuga en centro Maranguita: "Vi como cuatro, tenían puesto unos buzos"

En horas de la madrugada del viernes 2 de mayo, al menos cuatro internos del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguita se fugaron de las instalaciones, según reportes de testigos y residentes del distrito de San Miguel. La evasión, que ha generado alarma en la comunidad, pone nuevamente en tela de juicio las condiciones de seguridad del penal juvenil. Según un vecino, fueron al menos cuatro los que lograron escapar.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio Latina Noticias, uno de los testigos presenciales, un comerciante de la zona que transitaba en su vehículo en ese momento, presenció cómo los reos descendían por una pared del penal utilizando una improvisada cuerda hecha con trapos.

Vecino asegura que vio la fuga del centro penitenciario Maranguita

"Creo que han tenido el apoyo de un carro negro, pero aquí en el distrito no hay seguridad y los vecinos estamos cansados. Tenían ropa como unos buzos y yo vi claramente cómo bajaban. Llamé al serenazgo, pero no me contestaron. Llegaron después de 40 minutos", relató el testigo, notablemente indignado por la lenta respuesta de las autoridades locales.

Según su testimonio, los fugados escaparon rápidamente por uno de los pasajes cercanos a la calle, aprovechando la escasa vigilancia y la oscuridad del momento. El comerciante también indicó que esta no sería la primera vez que ocurre una fuga en el penal Maranguita, pues sería algo recurrente.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial del Ministerio de Justicia ni del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Se espera que en las próximas horas se brinde información actualizada sobre la identidad de los internos fugados y las acciones de búsqueda para dar con su paradero.

Critican la seguridad en Maranguita

Tras conocerse la fuga, vecinos del distrito han expresado su preocupación por la seguridad en la zona y la aparente falta de respuesta oportuna por parte del serenazgo municipal. Además, se ha criticado la facilidad con la que estas personas escaparon, pues solo habrían empleado una soga creada a base de trapos. Además, solo habrían tenido que trepar la pared y mover los alambres que protegían la parte superior.

