Familia de bajos recursos duerme fuera de hospital en Chanchamayo para cuidar a su hija internada

Una familia proveniente de Bagua vive una dramática situación en Chanchamayo, Junín. Sin recursos suficientes y con su hija gravemente enferma, se han visto obligados a dormir en la calle, frente a un hospital, mientras esperan noticias sobre el estado de salud de la menor, quien permanece internada por una peligrosa baja de plaquetas.

El padre de la niña relató que, ante la gravedad del diagnóstico, decidieron viajar de urgencia desde su ciudad natal para acompañar el proceso médico. Sin embargo, la falta de recursos económicos los ha dejado expuestos a condiciones precarias. “No tengo ni plata. Dormimos en este charco enlodado, después ya un vecino nos ha prestado su carro para dormir”, explicó. En la parte trasera del vehículo, han colocado un pequeño colchón y una lámina de plástico como única protección contra el clima.

Hija internada se encontraría en un estado crítico

De acuerdo con lo informado por el médico tratante, la menor se encuentra en estado crítico, lo que ha incrementado la preocupación de la familia. “Mi hija no se recupera aún. Ayer en la noche he entrado a visitarla, pero sigue inconsciente”, expresó el padre, quien también confesó sentirse desbordado por no tener dónde quedarse ni cómo cubrir sus necesidades básicas.

Familia pide el apoyo de las autoridades

Hasta el momento no se ha reportado intervención directa por parte de las autoridades locales o regionales. El padre hizo un llamado público pidiendo apoyo urgente, tanto para tener un lugar seguro donde dormir, como para que se agilice la atención médica de su hija.

También señaló que no cuentan con parientes cercanos en Chanchamayo, lo que agrava aún más su situación. Solo el vecino que les prestó su auto, pero que en los próximos días van a tener que devolverlo.

Por otro lado, las condiciones en las que se encuentra la familia podrían derivar en nuevos problemas de salud, tanto para los padres como para otros miembros del núcleo familiar. Dormir a la intemperie, la falta de higiene adecuada y la escasez de alimentos ponen en riesgo su bienestar, mientras luchan por acompañar a su hija en un momento crítico.

PUEDES VER: Estudiante mata a chofer luego de que le arrebatara su celular en plena vía pública en Junín

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.