Caos en el aeropuerto Jorge Chávez: Corpac anuncia medidas tras retrasos y cancelación de vuelos nacionales e internacionales

La tarde del lunes 28 de abril, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, volvió a registrar fallas en su torre de control, lo que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales. Cientos de pasajeros, que incluso fueron desembarcados de sus aviones, vivieron horas de angustia e incertidumbre.

Ante esta situación, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que alrededor de las 2:33 p.m. se produjo una interrupción en los sistemas de comunicación radial VHF Extendida e Informativa del proveedor Bitel, así como en sus sistemas alternos (redundantes). El servicio fue restablecido casi una hora después, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas.

"Corpac recalca que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad de los vuelos ni de los pasajeros en todo el país. Asimismo, descarta que se haya tratado de una falla en el sistema de radar", señaló en el comunicado.

Corpac activa protocolos de seguridad y suspende salidas de vuelos en aeropuerto

Ante lo ocurrido, Corpac activó los protocolos de seguridad alternos para mantener la comunicación con los vuelos en curso, los cuales continuaron su itinerario de manera segura hasta su destino. Como medida preventiva, se suspendieron las salidas de vuelos en todos los aeropuertos del país.

En total, se vieron afectados 20 vuelos programados para despegar: 17 nacionales y 3 internacionales. De los nacionales, seis fueron cancelados y 11 retrasados, mientras que los tres vuelos internacionales partieron con retraso.

Comunicado de Corpar tras retrasos y suspensión de vuelos.

Sin embargo, los usuarios afectados han exigido una pronta reprogramación para no perjudicar sus actividades turísticas o laborales en el interior del país. Además, solicitan la devolución de su dinero, señalando que no les ofrecen una fecha concreta para la reprogramación de sus vuelos, que recién estaría disponible entre el 1 y 2 de mayo. "Nos dicen que llamemos al call center, pero no contestan", reclamó una pasajera que exige el reembolso de su pasaje.

Indecopi supervisa a las aerolíneas y refuerza sus canales de reclamo

Indecopi se pronunció tras los retrasos registrados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez e informó que, a través de su oficina ubicada en el terminal aéreo, viene monitoreando todos los vuelos y supervisando que las aerolíneas cumplan con brindar información clara y oportuna a los pasajeros afectados.

Asimismo, recordó que las aerolíneas tienen la obligación de informar sobre las reprogramaciones de vuelos, garantizar el derecho a la devolución de pasajes cancelados, facilitar el acceso al Libro de Reclamaciones y mantener operativos sus canales de atención al cliente.

Ante cualquier eventualidad, la institución recordó que dispone de dos oficinas dentro del aeropuerto, ubicadas en las zonas nacional e internacional, además de su canal de atención vía WhatsApp Aeropuerto (985 197 624), disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.