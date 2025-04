En 2018, durante la visita del Papa Francisco al Perú, un breve pero significativo encuentro marcó un antes y un después en la vida de Thiago y su familia. El pequeño, diagnosticado con un sarcoma maligno de cuarto grado, recibió una bendición que cambiaría su destino, ya que días después los médicos confirmaron lo inesperado.

La historia de Thiago es un testimonio de amor, fe y esperanza. Su padre, Pedro Emerson Otero de la Cruz, recuerda con dolor los momentos difíciles que vivieron durante el tratamiento. Sin embargo, la llegada del Papa Francisco encendió una luz de esperanza en medio de la adversidad.

La historia del pequeño Thiago

El amor de un padre puede mover montañas, cruzar muros y llegar hasta el corazón del Vaticano, incluso sin salir del país. Thiago, un niño peruano de tan solo cuatro años, fue diagnosticado en 2018 con un sarcoma maligno de cuarto grado, un cáncer agresivo que lo obligó a dejar su vida de niño para someterse a duras sesiones de quimioterapia.

"No caminaba porque se le había paralizado medio cuerpo. Íbamos al INEN para sus quimios. Ver cómo se le quemaba su cuerpito por las medicinas… a veces solo podíamos llorar", menciona su padre Pedro Emerson Otero de la Cruz al recordar con dolor este duro episodio en su vida.

En medio del sufrimiento, llegó una noticia que encendió una chispa de esperanza: el Papa Francisco visitaría el Perú. “El Papa está viniendo exclusivamente a curar a Thiago”, le dijo Pedro en broma a su esposa. Y así, entre risas y fe, partieron a buscarlo a la avenida Brasil. Pero el Papa pasó, y no los vio.

La voz que guio su camino y la bendición del papa Francisco

De regreso en casa, frustrado y con el corazón pesado, Pedro trató de descansar. Fue entonces cuando una voz clara, firme, lo despertó: “Ve a la Nunciatura.” Sin dudarlo, despertó a su esposa y prepararon a Thiago. Al llegar, se enfrentaron a varios filtros de seguridad. No estaban en ninguna lista, pero su insistencia —y la compasión de quienes lo escucharon— le permitieron avanzar. Finalmente, Pedro y Thiago llegaron a estar en la quinta fila.

Thiago en compañía de su padre en la actualidad. Foto: Elvis Cairo

Tras horas de espera, el Papa Francisco los miró. Se detuvo. Bendijo a Thiago. Le dijo, según Pedro: "Anda a tu casa, tu fe te ha sanado, hijo mío". Semanas después, durante una consulta médica, recibieron la noticia: Thiago ya no necesitaba quimioterapia. El cáncer había desaparecido.

La gratitud del padre tras el milagro

Pedro lo dice con el alma: "Si hubiera tenido el dinero para viajar a Italia, lo hubiera hecho, solo para agradecerle. Pero esto me enseñó que el dinero no es lo más importante en la vida. Hay gente con dinero que no puede salvar a su familia. Nosotros tuvimos fe.”

