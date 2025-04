Sanctuary Lodge: juzgado revoca medida cautelar a trabajadores de Belmond

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Cusco, a cargo de la jueza Fanny Pérez, declaró improcedente la acción de amparo presentada por 73 trabajadores de la empresa Perú Belmond Hotels S.A. y revocó la medida cautelar que permitía a la compañía, vinculada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continuar operando el hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu.

Con esta decisión, el Gobierno Regional de Cusco, propietario del inmueble, podría recuperar la posesión del recinto turístico este 16 de mayo, fecha de vencimiento del contrato.

La demanda

Los trabajadores alegaban que la finalización del contrato vulneraba su derecho constitucional al trabajo. No obstante, la jueza determinó que los demandantes no tenían vínculo contractual con el Gore - Cusco, sino solo con su empleador (Belmond), por lo que no existía afectación directa que justificara el recurso de amparo.

Es de recordar que en febrero último, el juez vacacional, Eliot Zamalloa había otorgado una medida cautelar que permitía a Belmond seguir operando el hotel hasta que se convocara una nueva licitación. Esto motivó a la empresa a informar que no entregaría el inmueble en la fecha pactada. Sin embargo, la nueva resolución anula esa medida y reafirma el derecho del Gobierno Regional a recuperar el bien.

Finalmente, el juzgado concluyó que la demanda carece de sustento constitucional, procesal y legal, allanando el camino para la entrega del Sanctuary Lodge. No obstante, los trabajadores aún tienen tres días hábiles para apelar la decisión.