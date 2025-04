El popular abogado de TikTok, Edwin Quichua Pérez, de 43 años, fue asesinado la madrugada del miércoles 16 de abril, frente a su vivienda en la cooperativa de Vivienda San Juan de Salinas en San Martín de Porres, mientras intentaba guardar su camioneta. El ataque ocurrió en presencia de su chofer, quien lo acompañaba en el vehículo.

Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta huyendo de la escena del crimen, tras realizar al menos tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la ventana del copiloto, otro en la puerta de la cochera, y uno más acabó con la vida de Edwin. El trágico hecho deja a tres menores en la orfandad.

PUEDES VER: Adolescente se escapa de casa en SJM y aborda un vuelo a Tarapoto usando el DNI de su madre

Abogado de Tiktok habría rechazado defensa en caso de extorsión

Por el momento se desconoce el móvil del crimen. Sin embargo, la familia informó que días antes, el abogado habría recibido un mensaje de un ciudadano extranjero que le solicitaba asumir su defensa en un caso de presunta extorsión. Quichua se habría negado, por lo que no se descarta un posible vínculo con el asesinato.

Además, el ataque fue directo y premeditado, ya que no se registró ningún robo y la camioneta del abogado no fue sustraída. Quichua se encontraba en el asiento del copiloto, acompañado de su trabajador. Minutos antes del crimen, ambos decidieron cambiar de lugar, y fue poco después que se produjo el atentado.

Asesinan a abogado Edwin Quichua frente a su hijo en San Martín de Porres. Foto: Marco Cotrina/LR

La Policía Nacional ya ha iniciado las investigaciones y se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables del crimen y esclarecer el móvil del ataque. Además, la familia descarta que haya recibido amenazas extorsivas previas.

Edwin Quichua fue asesinado en presencia de su menor hijo

La madre de la víctima narró que su nieto de 7 años esperaba el regreso de su padre y fue testigo del ataque. "Me dijo, 'abuelita, lo mataron a mi papá'... una criatura de siete años presenció eso", lamentó.

Afectada por la pérdida, la madre de Edwin expresó: "Aunque lo condenen, nunca me devolverán a mi hijo. Me lo quitaron Además, aclaró que su hijo no había recibido amenazas ni había estado involucrado en extorsiones antes del crimen.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.