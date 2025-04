Asesinan a balazos a vendedor de gas por falsos clientes en SMP: "Estaba a punto de ser padre"

La delincuencia sigue en aumento en el país, a pesar de la ampliación del estado de emergencia por parte del gobierno de Dina Boluarte. Un nuevo caso de sicariato ha destrozado a una familia en el distrito de San Martín de Porres, evidenciando la creciente inseguridad en las calles y la falta de acción policial frente a esta problemática.

El miércoles 16 de abril, un vendedor de gas fue asesinado en plena vía pública en la urbanización Los olivos de Santa Rosa. Freddy Huamán Castillo, de 38 años, fue víctima de un ataque a mano armada mientras atendía una llamada de un supuesto cliente. Este trágico suceso ha dejado a su familia devastada, pues el hombre estaba a punto de convertirse en padre.

El hecho ocurrió en la calle 13 frente al parque Praderas del Sol ubicado en la urbanización Los olivos de Santa Rosa. La víctima identificado como Freddy Huamán Castillo (38) era un vendedor de gas que llegó hasta el lugar ante la llamada de un falso cliente.

Peritos de criminalística en la escena del crimen. Foto: Cristina Gálvez

Según testigos señalan que segundos después de ver a Freddy buscando al dueño de la llamada aparecieron dos sujetos a bordo de una moto lineal y lo acribillaron con cinco disparos al cuerpo entre la cabeza y el tórax. Los sicarios terminaron con la vida de este hombre en plena vía pública y frente a menores que se encontraban jugando en la loza deportiva del parque quienes rápidamente se pusieron a buen recaudo al ver que se daban a la fuga.

Una familia destrozada tras el asesinato

Minutos después del incidente los familiares llegaron al lugar para confirmar el deceso de su pariente quien llevaba en el rubro más de cinco años y estaba a la espera de su primer hijo junto a su esposa. “El estaba a punto de ser padre, su esposa tiene cuatro meses de embarazo y hubiera sido su primer hijo, no es justo que tanta gente inocente muera solo por querer trabajar”, añadió madre de la víctima.

Aún se desconoce el móvil del crimen ya que su familia directa ha descartado la posibilidad de que se trate de una extorsión puesto que no tenían antecedentes de amenazas en este negocio familiar. “Mi hijo es un hombre tranquilo dedicado a su trabajo junto a su hermano. Pido justicia por favor. Las autoridades ya no son suficientes para mantenernos seguros, ya no se sabe quién será la siguiente víctima en este país”, añadió la madre entre lágrimas pidiendo a las autoridades que puedan controlar la inseguridad ciudadana.

En investigación

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para llegar a encontrar a los responsables de este crimen mientras que la familia pide que puedan obtener las cámaras de seguridad de la zona y así obtener pruebas más contundentes en esta investigación.

