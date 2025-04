Este jueves 17 de abril, Rosa Lidia Castro Ventura, enfermera de profesión, falleció luego de que le administraron un suero defectuoso fabricado por el laboratorio Medifarma en la clínica Sanna de San Borja. Tras esta lamentable situación, su hermana se pronunció y pidió justicia por la muerte de su ser querido. En ese sentido, señaló que el esposo de la víctima no autoriza la necropsia, lo que impide a los familiares obtener una prueba sobre el motivo del deceso de la paciente.

"Pido justicia. Que el Ministerio Público tome en cuenta que en este caso se ha tenido que realizar la necropsia de ley. Lamentablemente, por la decisión del esposo no se ha realizado la necropsia. Lo único que me queda como hermana es pedir que se haga justicia. Medifarma tienes que hacerte cargo y responsable de la muerte de mi hermana porque esto no puede quedarse así", declaró ante la prensa.

Asimismo, señaló que sus familiares presumen que el esposo haya conversado con Medifarma luego de declarar ante los medios de comunicación sobre la salud crítica de su hermana, previo a su fallecimiento.

"Presumimos que quizás él haya tenido conversaciones con Medifarma, pero nosotros como familia no tenemos conocimiento. Él no nos ha comunicado las decisiones que ha tomado. En el inicio él declaró a la prensa y eso nos llamó la atención, porque él decía que buscaba justicia y dónde está si mi hermana ya partió ¿Dónde está la justicia que él buscaba? Por qué no declara ahora que mi hermana ya se fue. Si hay un interés de justicia debe declarar", manifestó.

Familiares de sexta víctima por suero defectuoso denuncia impedimento de necropsia

El primo de la víctima también se refirió acerca de la decisión del esposo de no permitir la necropsia e indicó que es probable que él haya "recibido dinero de parte de la clínica"; sin embargo, no lo afirmó.

"El esposo no quiere que se haga la necropsia. La familia, el papá, quiere que se le haga la necropsia, pero el esposo no. Aun no sé el por qué, puede ser por temas económicos. Creo que el ha recibido un dinero por parte de la clínica. Por eso ha venido la Policía, por pedido de la familia, porque él no deja hacer la necropsia", señaló.

"Él la quiere velar en Lima, pero la familia quiere que se cumpla la voluntad de su mamá. Ella quiere que el velorio sea en Ica, pero él no quiere. Nosotros vamos a tomar acciones legales contra la clínica, Medifarma y probablemente contra él también", añadió.

Por su parte, la hermana de la enfermera fallecida lamentó las discrepancias que se generó entre la familia y reiteró que solo buscan justicia para su ser querido. Además, indicó que el esposo realizó acciones solo luego de enterarse que su pareja estaba mal de salud, sin avisar a la familia.

"Nosotros tenemos una postura que la hemos mantenido desde un inicio, que es justicia para mi hermana y priorizar su salud. Eso siempre ha sido importante para mis padres, sus hermanos y su familia materna de mi hermana. Era priorizar la salud y después ver las responsabilidades de Medifarma. Él empezó a ser sus gestiones por parte de él y nos excluyó como familia", manifestó.

"Nunca nos comunicó las decisiones que él tomaba en el tema de la necropsia de ley. Nunca nos comunicó que ya había desistido. Él día hoy nosotros recibimos la noticia que mi hermana había fallecido a las 12:30 del día cuando él ya tenía conocimiento que a las 9.00 a.m. ya lo habían llamado para comunicarle que mi hermana se encontraba muy delicada de salud. Él recién ha llegado a la clínica a las 11.00 a.m. cuando mi hermana ya había fallecido. Ella falleció a las 10.31 a.m.", agregó.

Hermana de enfermera fallecida llamó a la Policía

La hermana de la víctima llamó a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que el esposo se negara a firmar la autorización de necropsia. Ella espera que las autoridades realicen las investigaciones del caso.

"Yo llamé la Policía porque el cuerpo es el medio de investigación. El cuerpo es el que va a hablar y dar las pruebas para que se sepa quien ha sido el responsable. Ya se sabe que ha sido el suero fisiológico de Medifarma", dijo.