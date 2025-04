Una adolescente de 15 años escapó de su casa, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, y se dirigió hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez. En dicho terminal aéreo abordó un vuelo hacia Tarapoto utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su madre. Horas después, los padres de familia de la menor se alertaron porque su hija no regresaba a casa y denunciaron ante la Policía Nacional del Perú (PNP) su desaparición.

Ellos emprendieron una intensa búsqueda junto a los efectivos de la PNP, quienes identificaron la ubicación del GPS del teléfono de la menor y descubrieron que su último paradero fue en el aeropuerto. Ante ello, los seres queridos de la adolescente pidieron información acerca de su salida de Lima y las grabaciones de las cámaras de seguridad del terminal. La primera solicitud fue respondida: el vuelo que abordó la menor salió a las 6.30 p.m. Sin embargo, la segunda petición fue rechazada. Los trabajadores no les brindaron las imágenes.

Adolescente se escapa de su casa en SJM: cámaras de seguridad del distrito la grabaron

Los familiares, al no obtener las cámaras del aeropuerto, no se rindieron y continuaron con la búsqueda de la menor. Ellos acudieron a los efectivos policiales para solicitar las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas cerca de su vivienda. De esta manera es como dieron con la grabación de la menor. En este clip, que hallaron las autoridades, se observa que la adolescente camina por los exteriores del hospital María Auxiliadora con una bolsa negra. Sin embargo, aún no han encontrado más imágenes sobre su recorrido.

La madre de la menor, Deysi Garcilaso Solis, sospecha que su hija ha sido engañada y espera que regrese pronto a casa, debido a que está preocupada por su bienestar. La mujer reveló que la adolescente, antes de salir de su casa, le pidió permiso para ir a la vivienda de su amiga a hacer un trabajo, pero nunca llegó.

"Ella ha estado tranquila y salió de la casa diciéndome que iba a ir a la vivienda de su amiga para recoger su cuaderno y hacer una tarea, pero se fue a otro sitio. Yo me desesperé porque no llegaba. A las 4 empecé a llamarla, su celular empezó a llamar como tres veces y luego se escuchaba como apagado. Luego la empezamos a buscar", declaró en Panamericana TV.

"Pido a mi hija que regrese a la casa sana y salvo. La estamos esperando. Su papá la está buscando y está desesperado. Su hermanito menor está llorando bastante. Quiero que regrese a casa", agregó.

Madre pide que aerolínea le brinde mayores datos sobre el viaje a Tarapoto

Garcilaso Solis señaló que su hija compró el pasaje hacia Tarapoto con su DNI y que, antes de abordar el avión, los trabajadores del aeropuerto no se percataron de que era una menor de edad. Por último, se dirigió hacia la aerolínea Latam para solicitar que le brinden mayor información sobre el vuelo que tomó su menor y el registro de los pasajeros, además pidió las cámaras de seguridad para conocer con quién viajo y quién la recibió en su destino final.