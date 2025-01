Menor de 17 años desaparece tras fiestas de Año Nuevo: fue vista por última vez en el Cercado de Lima

Valeria Paola Santillán Espinoza, una adolescente de 17 años de edad, desapareció durante las primeras horas del miércoles 1 de enero tras celebrar fiestas por Año Nuevo al interior del condominio donde reside, ubicado en el jr. Áncash 800, Cercado de Lima. Su hermana, Claudia Santillán, la vio por última vez alrededor de las 5.00 a. m., cuando la menor se encontraba en la sala de su vivienda.

"Pensé que estaría donde su vecina porque en el condominio pasamos juntos el Año Nuevo y resulta que no estaba. Creí que estaría en el parque, pero tampoco estaba", declaró en conversación con La República.

Al no tener respuesta, intentó ubicar a Valeria a través de un GPS ubicado en su llave. "Nosotros tenemos un dispositivo en nuestra llave para localizarlo porque perdemos nuestras cosas. Fui a mi teléfono, puso encontrar dispositivo y me arrojaba que estaba por jirón Caylloma (...) Mi hermana no es de las personas que se va sin avisarme", explicó.

Cerca de las 7 de la mañana, se dirigió al lugar donde supuestamente se encontraba la llave y notó que estaba en una zona con varios hoteles. Sin embargo, no le permitieron ingresar para revisar las habitaciones. Poco después, solicitó apoyo a la Policía Nacional del Perú, pero hasta el momento, la menor sigue sin ser localizada.

La familia de Valeria ha presentado la denuncia de desaparición en la comisaría de Montserrat. Hasta el momento, se conoce que la última persona que vio a la menor fue un joven, identificado como Jordi Gonzáles Borja, quien permanece detenido en esta dependencia policial.

Una cámara de seguridad ubicada en la cuadra 2 del jirón Paruro captó a Valeria junto al joven durante las primeras horas del 2025. Claudia Santillán informó que otra cámara, instalada en una bodega del jirón Caylloma, también registró a la pareja caminando por esta zona del centro de Lima.

Valeria Paola Santillán vestía una blusa verde olivo, manga tres cuartos, falda jean azul y zapatillas blancas con plataforma. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la menor, puede contactarse al número 965 946 644.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.