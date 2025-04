Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), se manifestó tras la reunión que sostuvo con los representantes del Congreso de la República. Él expuso los acuerdos que llegaron con los parlamentarios y agradeció a los ciudadanos que se sumaron al paro de transporte que fue convocado por su organización.

"Pedimos mil disculpas a la población que hoy se han quedado sin servicio de transporte público pero agradecemos a los transportistas que se han solidarizado con nosotros y a la población por participar de la misma", declaró en diálogo con la prensa.

A su vez, otro de los transportistas que participó en el encuentro con los congresistas indicó que el Perú está de luto, debido a que varios ciudadanos son víctimas de la delincuencia y han perdido a sus seres queridos. Asimismo, señaló que los criminales aprovechan la desunión entre los poderes del Estado para realizar actos delictivos.

"Estamos de luto. No solo los transportistas, no solo los empresarios de Transporte, no solo los conductores, también bodegueros, farmacéuticos, panaderos, ciudadanos a pie. A todo el Perú nos están asesinando. Si el Ministerio del Interior se comienza a pelear con la Fiscalía, el Poder Judicial con la Fiscalía, el Ejecutivo con el Legislativo, ¿Quién aprovecha esta situación? Es la delincuencia que aprovecha que los poderes del Estado estén desunidos y los ciudadanos abandonados", manifestó.

Acuerdos entre los transportistas y el Congreso para frenar ola de violencia

Los transportistas señalaron los acuerdos pactados con el Congreso son los siguientes:

La creación de una mesa de trabajo con la participación de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público, del INPE, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, según Valeriano. "Ellos van a trabajar de la mano desde el día lunes (14 de abril)", indicó.

La creación de una unidad especial de flagrancia, para que "los delincuentes ya no sean procesados por el Ministerio Público sino por un grupo integrado por todos los poderes del Estado", según Valeriano.

La restructuración de la Policía Nacional del Perú.

La aprobación de una ley para sancionar con cadena perpetua a las personas que utilizan a niños en extorsiones o sicariatos.

La indemnización de las familias de personas fallecidas por sicariato o cobro de cupos.

Transportistas piden protección a las autoridades

Los transportistas solicitaron a las autoridades implementar medidas de protección ante la ola de violencia que se registra en el país. Además, indicaron que se necesita reforzar el trabajo de la Policía Nacional y que diferentes instituciones del Estado intervengan en lucha contra la delincuencia.

"Hemos pedido al señor presidente del Congreso y congresistas que han estado presentes que se forme una mesa de concertación para tratar el tema de sicariato y extorsión. Es insuficiente que la Policía esté dando la cara sola. Tiene que asumir su responsabilidad el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Inpe", dijo un trabajador del sector de transporte.

También, señaló que varios de los actos delictivos son llevados a cabo desde los centros penitenciarios y que, por ese motivo, el INPE deberá de participar en el combate contra el crimen. "Hay personas que han sido capturadas y que están en los penales; sin embargo, siguen delinquiendo. Eso es responsabilidad del INPE", manifestó.