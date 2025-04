Gustavo Adrianzén: Congreso interpela a primer ministro este miércoles a las 3.00 de la tarde

Gustavo Adrianzén responderá este miércoles 9 de abril un total de 43 preguntas en el hemiciclo del Congreso de la República sobre la inseguridad ciudadana, la explotación mineral ilegal y los cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte.

A ello se le suma que el primer ministro también deberá responder por la estructura del gabinete ministerial, irregularidades en el derrame de petróleo de Repsol, así como los aranceles que interpuso Estados Unidos.

El pasado 2 de abril, el Parlamento aprobó con 50 votos a favor la moción de interpelación que impulsó el congresista Edward Málaga. De esta manera, el primer ministro debía llegar al Legislativo como parte del control político.

Al respecto, Adrianzén envió un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmando su asistencia este miércoles.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de referencia, mediante el cual se me comunica la citación para el día miércoles 9 de abril del presente año a las 3:00 p. m., a fin de responder un pliego interpelatorio ante el Pleno del Congreso de la República", dice el documento.

Congreso no descarta una posible censura contra Gustavo Adrianzén

La República dialogó con congresistas de algunas bancadas, quienes no descartaron una posible censura. Jaime Quito, vocero de la Bancada Socialista, aseguró que las respuestas de Adrianzén no serán satisfactorias.

"Se deben cumplir los requisitos establecidos en el reglamento para la censura (…) Estoy completamente seguro de que las respuestas no serán satisfactorias, porque los resultados están a la vista y vemos que este es un Gobierno sin políticas de Estado. No hay solución a los problemas de delincuencia, educación ni salud", apuntó.

Kelly Portalatino, de Perú Libre, no fue ajena a un cuestionamiento contra el titular de la PCM y dijo que se debería evaluar un cambio. "Perú Libre está a favor de la interpelación. Como líder, no está logrando mejoras. Creemos que es necesario un cambio. Primero debe darse la interpelación, pero no descartamos la censura", señaló.