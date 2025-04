Peruanos disfrutarán de estos nuevos 'feriados largos' tras la oficialización de los días no laborables durante el 2025

Los feriados y los días no laborables son siempre esperados por los trabajadores peruanos, tanto del sector público como del sector privado. Recientemente, el gobierno ha agregado nuevas fechas al calendario oficial. Mediante el Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, se han designado dos días como feriados no laborables, lo que dará lugar a nuevos feriados largos que los peruanos podrán disfrutar a nivel nacional.

Esta medida busca proporcionar a los trabajadores más tiempo para descansar y compartir con sus familias. En esa línea, en esta nota te contamos los 'feriados largos' que se formarán y se podrán descansar o hacer actividades en Perú.

¿Cuáles son los 'feriados largos' que disfrutarán los peruanos en 2025?

El primer 'feriado largo' tendrá lugar en abril del 2025. Esto debido a que en este mes hay dos feriados nacionales correspondientes a la celebración por la Semana Santa 2025 , que se celebra el jueves 17 de abril (Jueves Santo) y viernes 18 de abril (Viernes Santo); sin embargo, tomando en cuenta el sábado 19 de abril y domingo 20 de abril, que forman parte del fin de semana, el descanso prolongado se desarrollaría desde el jueves 17 de abril hasta el domingo 20 de abril.

El segundo 'feriado largo' tendrá lugar en mayo del 2025. Esto debido a que en este mes hay un feriado nacional correspondiente al día del trabajo, que se celebra el jueves 1 de mayo; pero, con la declaratoria de los días no laborables para el 2025, los trabajadores disfrutarán de un descanso más extendido, extendiéndose los siguientes días, jueves 1 de mayo (día del trabajo), viernes 2 de mayo (día no laborable), sábado 3 de mayo y domingo 4 de mayo por ser días del fin de semana.

El tercer feriado largo se forma en Perú debido a las Fiestas Patrias, para el año 2025, el 28 de julio caerá día lunes y el feriado 29 de julio caerá martes, por lo que, el sábado 26 y domingo 27, formarán el 'feriado largo' por Fiestas Patrias en Perú.

Del mismo modo, el cuarto feriado largo junta dos feriados nacionales en diciembre: lunes 8 de diciembre feriado nacional por la Inmaculada Concepción y el martes 9 de diciembre debido a la Batalla de Ayacucho, por lo que, se anteponen el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, iniciando el feriado largo.

Y el último feriado largo será por Navidad, el cual inicia el jueves 25 feriado por Navidad, luego se le suma el viernes 26 de diciembre declarado día no laborable, y se le suma los días sábado 27 y domingo 28 de diciembre.

¿Cuáles son los nuevos días no laborables en Perú?

A través del Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, el Gobierno peruano, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha precisado los días no laborables en Perú en 2025, los cuales son detallados a continuación:

Viernes 2 de mayo de 2025.

Viernes 26 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son las diferencias en días no laborables y días feriados en Perú?

En el Perú, los feriados nacionales y los días no laborables representan oportunidades importantes de descanso para los trabajadores peruanos. Los feriados nacionales están establecidos por ley y su cumplimiento es obligatorio en todo el país. Durante estos días, los trabajadores del sector público deben cesar sus actividades obligatoriamente, mientras que en el sector privado, el descanso dependerá de lo que se haya acordado en el contrato o en convenios colectivos.

Por otro lado, los días no laborables son fechas que el gobierno declara de manera excepcional, pero no tienen carácter obligatorio para todos. Su aplicación se dirige principalmente al sector público, mientras que en el sector privado, queda a criterio de cada empresa decidir si se otorga o no el descanso. A menudo, estos días se establecen por motivos específicos, como celebraciones regionales o conmemoraciones especiales, y pueden sumarse a fines de semana para formar feriados largos.

¿Cuáles son los feriados en Perú 2025?

17 de abril (jueves): Jueves Santo, conmemoración de la Última Cena.

18 de abril (viernes): Viernes Santo, solemnidad de la crucifixión y muerte de Jesús.

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo, celebración de la lucha obrera.

7 de junio (jueves): Batalla de Arica y Día de la Bandera, recordatorio de la defensa nacional en 1880.

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo, celebración de estos apóstoles.

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

