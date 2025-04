El Gobierno del Perú ha oficializado nuevos días no laborables para los trabajadores del sector público durante el 2025 y enero de 2026, con el objetivo, según el decreto, de incentivar el turismo interno y dinamizar las economías locales. Esta medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en coordinación con los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y de Trabajo y Promoción del Empleo.

Los días no laborables compensables, sumados a los feriados nacionales, permiten la creación de fines de semana largos, conocidos como “feriados largos”. Estas fechas buscan fomentar los viajes dentro del país, especialmente en fechas cercanas a celebraciones religiosas o conmemorativas. A continuación, se detallan los meses con más días de descanso, los alcances para el sector privado y cómo se diferencian estas fechas de los feriados nacionales.

¿Feriados largos en Perú 2025: qué meses concentran más días de descanso?

Para el 2025, el Ejecutivo declaró tres días no laborables adicionales al calendario habitual. Estos son: viernes 2 de mayo, viernes 26 de diciembre y viernes 2 de ene ro de 2026. Estas fechas se suman a los feriados nacionales ya establecidos, generando así períodos de descanso prolongado. Por ejemplo, en mayo, el Día del Trabajo (jueves 1) unido al viernes 2 crea un feriado largo del 1 al 4 de mayo. De igual forma, en diciembre, la Navidad (jueves 25) combinada con el viernes 26 permite un descanso extendido hasta el domingo 28.

Estos feriados largos son considerados estratégicos por las autoridades, ya que favorecen la movilización interna y el turismo de cercanía. Las fechas fueron seleccionadas considerando su cercanía con fines de semana o celebraciones nacionales para maximizar su impacto.

¿El sector privado también aplica los días no laborables en Perú?

La aplicación de estos días no laborables en el sector privado no es obligatoria. Las empresas pueden decidir si se acogen a esta disposición, siempre y cuando exista un acuerdo con sus trabajadores. En caso de no llegar a un consenso, el empleador tiene la potestad de definir la implementación del descanso y la forma en que se compensarán las horas no laboradas.

Existen además sectores específicos, como los servicios esenciales (salud, transporte, comunicaciones, seguridad, energía, entre otros), en los que las empresas pueden determinar qué trabajadores deben continuar con sus funciones, garantizando así la prestación ininterrumpida de servicios indispensables para la comunidad durante estas fechas.

Diferencias entre feriados nacionales y días no laborables compensables

Aunque ambos conceptos implican jornadas sin actividad laboral, existen diferencias clave entre los feriados nacionales y los días no laborables. Los feriados están establecidos por ley y deben ser respetados tanto por el sector público como por el privado, sin obligación de compensación posterior, salvo disposiciones particulares en convenios laborales.

En cambio, los días no laborables son decretados por el Ejecutivo y aplican principalmente al sector público. Su carácter es compensable, es decir, las horas dejadas de trabajar deben ser recuperadas en los diez días hábiles siguientes o en el plazo que determine cada entidad. En el sector privado, su aplicación depende de acuerdos internos y no es de cumplimiento obligatorio.