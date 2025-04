Transportistas del Callao denuncian que bandas criminales "sortean por placas" a choferes que serán atacados

En el Callao, diversos transportistas se reunieron en la av. Venezuela para protestar debido a los constantes ataques extorsivos contra choferes e integrantes de diversas rutas de buses. Un grupo determinado de manifestantes denunciaron que las bandas criminales "sortean por placas" a choferes que serán atacados. "Nos están sorteando por placas. Nos amenazan hace 2 años, los delincuentes han agarrado terreno porque las autoridades no hacen nada", dijo uno de los transportistas.

Los transportistas precisaron que las bandas criminales no atacan al azar, sino que utilizan una especie de "sorteo" basado en las placas de los vehículos para seleccionar a sus víctimas. Ello haciendo referencias a los asesinatos de diversos choferes de líneas como 'El Chino', entre otros. "Ya vamos dos días sin trabajar, vamos a seguir", manifestó otro.

Transportistas del Callao se suman al paro de mañana y piden salida de Dina Boluarte

Transportistas del Callao confirman que mañana se sumarán al paro y piden salida de la presidente Dina Boluarte. "Mañana será paro nacional, tenemos que estar todos. Fuera Dina, fuera. No te queremos. Lo único que ha hecho es traer más miseria al Perú", detalló uno de los manifestantes.

No obstante, otro de los afectados se refirió al temor que viven tras las constantes amenazas y ataques de extorsionadores. "No sentimos impotentes porque no sabemos si llegaremos vivos a nuestra casa. Tenemos que salir a trabajar con miedo. Vemos pasar una moto lineal y no sabemos qué hacer", subrayaron.

Manifestantes van dos días sin trabajar y critican actuación policial

En otro momento, los transportistas se refirieron al tiempo que tienen sin trabajar tras al asesinato de un conductor. "Ya vamos dos días sin trabajar, vamos a seguir. Esto es así, hay que luchar. No nos queda de otra", señalaron.

Con respecto a la labor actual de la PNP, otro manifestante expresó su incomodidad por el comportamiento de algunos agentes en plenos ataques a sus colegas. "Nosotros vemos a policías que están caminando y están con su teléfono chateando, en vez de cuidarnos", finalizó.

