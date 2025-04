Transportistas encaran a PNP durante bloqueo en Callao: "¿Dónde estaban cuando los mataron?"

Indignados exigen justicia. Los transportistas del Callao han alzado su voz de protestas. En el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela se han congregado decenas, quienes exigen justicia por los ataques seguidos contra dos choferes en la región chalaca. Frente a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de ellos expresó: "¿Dónde estaba la policía cuando los mataron? Mañana será paro nacional".

Tanto conductores, cobradores, como 'jaladores' exigen justicia por los atentados contra sus colegas. Uno de ellos encaró a los agentes y le expresó: "Están matando a tu compatriota, a tu gente, no podemos ir a trabajar tranquilos, estamos con miedo". Asimismo, exigieron la salida de la presidenta Dina Boluarte: "Desde que entró, ha traído más miseria, muerte e inseguridad. Nos sentimos impotentes".

Transportistas del Callao se suman a paro del 10 de abril

"Nos están sorteando por placas, los delincuentes han ido ganando terreno, han sacado a la Marina para que estén caminando con su teléfono, dice que nos cuidan", expresó un transportista, quien mantiene su identidad en reserva cubriéndose el rostro por miedo a represalias. Según cuenta, desde hace dos días no salen a trabajar y han tenido que recurrir al bloqueo para ser escuchados.

Los protestantes aseguran que no solo transportistas son afectados, sino también los comerciantes de la región. "No sabemos si llegaremos a nuestra casa, nos despedimos con un abrazo fuerte de nuestra familia. Vemos pasar una moto lineal y no sabemos cómo reaccionar. Nadie trabaja, vamos dos días, pero vamos a seguir, mañana todo el pueblo va a estar paralizado", manifestaron.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.