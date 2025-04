Tragedia en Manchay dejó un escolar y docente fallecido. La mamá de una escolar herida, entre los ocho registrados, se ha manifestado tras la actual situación de su menor, quien se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, le comunicaron a la madre que deberá efectuar un pago considerable para la atención de la niña, suma con la que no cuenta.

La señora sostuvo: "Ella no tiene seguro de salud. Hoy en día se trabaja para subsistir, yo trabajo en el colegio. Ella tiene SIS, nos corresponde ir al hospital de Villa El Salvador, pero cuando llegué al (centro de salud) Portada, el doctor me dijo 'busca un taxi' porque tu hija está grave, en mi desesperación llevamos el suero porque en la posta de Manchay no había nada".

Madre pide apoyo para recuperación de su hija

"En ese momento el hospital más cercano era el Carlos Alcántara y pidieron ayuda al Minsa para derivar, solo aquí el Rebagliati aceptó, pero nos pensaron que iban a pedir una suma fuerte. Nos dijeron que podría costarnos más caro que una clínica. No puedo pagar el gasto de la hospitalización", señala la madre, quien asegura no tener el dinero para hacer el abono pedido para este viernes 4 de abril.

La progenitora indicó que la menor no reacciona, y que se necesita que esté consciente para poder trasladarla a otro hospital. "Cuando veníamos en la ambulancia me dijeron que estaba grave, que por la gracia de dios ha llegado hasta aquí, pero ella es fuerte y yo tengo que ser fuerte por mi otra pequeña en el hospital Bravo Chico", señaló la mamá de ambas menores.

"Ya sea del Minsa o de EsSalud que puedan activar mi seguro para que mi hija se pueda atender, apelo a su buen corazón", expresó la señora. Narró que su otra hija se encuentra estable, pero con heridas de gravedad en la pierna, por lo que su hermana la está apoyando en el monitoreo de la menor. Asimismo, pidió apoyo con utensilios de limpieza y pañales para su pequeña en UCI.

Trágico accidente de mototaxi con escolares en Manchay

Un accidente se registró la tarde del jueves 3 de abril en la zona de San Judas Tadeo en Manchay- Pachacamac, cuando una mototaxi que trasladaba un grupo de escolares de la I. E. Los Jardines de Manchay perdió el control de la unidad logrando impactar contra una tienda, donde dos personas resultaron fallecidas, entre ellas una escolar y ocho heridos.

La menor fallecida fue identificada y tenía 11 años. Según refieren efectivos policiales llego sin vida al centro de Salud Portada, por otro lado, la conductora que también perdió la vida responde al nombre de Eva Pinto Llacsahuanga de 28 años. Los menores heridos han sido identificados. Dos de seis años, uno de ocho, otro de nueve, quienes vienen siendo atendido en el Hospital Carlos Alcántara de La Molina.

En tanto, dos menores de ocho años, uno de seis y otro de 12, se mantienen con diagnóstico reservado en el Hospital Hipólito Unanue. Luego del trágico accidente, los menores fueron trasladados de manera inmediata al centro de Salud Portada de Manchay, donde imágenes registradas por usuarios se observan que no ingresan para poder ser atendidos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

