Llevan más de tres días sin trabajar. Transportistas y comerciantes de San Juan de Lurigancho (SJL) protestan ante las constantes muertes por cobro de cupos y amenazas por extorsión. "Tengo mis hijos y da miedo, cuidarlos, protegerlos, no se sabe si alguien va a regresar a su casa", señala una afectada, quien asegura que piden hasta S/50.000 y S/60.000 de cupo.

La manifestación se lleva a cabo en la zona de Huáscar, en SJL, por lo que hacen un llamado a las autoridades: "Dejando uno o dos días hay muertos [...] No estamos pidiendo trabajo ni una olla común, solo seguridad, nada más, no podemos tener policías a dos o tres cuadras y que no hagan nada", expresó la declarante.

PUEDES VER: Docente fallece dentro del campus de UTEC de Barranco y universidad suspende todas sus clases

Se congregan en Huáscar, San Juan de Lurigancho

El punto de concentración de manifestantes es en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Río Grande, zona Huáscar, en donde convocan a más manifestantes, pese al cordón policial que se ha formado en el paradero. Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes se reunieron en el frontis de la empresa de transporte Etusa, a fin de conseguir respaldo.

Las protestas continúan desde hace dos días con más de 130 transportistas marchando exigiendo seguridad. De acuerdo con las víctimas, son más de cinco bandas criminales las que los hostigan, cobrándoles hasta S/100 por carro a diario. "Son bandas que vienen de diferentes sitios y uno tiene familia, no nos alcanza lo que nos piden".

Entre las presuntas organizaciones criminales que se disputan el cobro de cupos de transportistas y comerciantes en la zona de Huáscar figuran El Combo de la 52, Los Panameños, El Cartel de la H, La gente de 'Pecas' y La Nueva Generación. "Nos falta seguridad, nos encontramos solos, pero cuando pasa algo, ahí si vienen los policías, ¿qué vamos a llegar a nuestro hogar? Vamos parados cuatro días.

Marcha se encamina hacia el centro de Lima

Durante la cuarta jornada de marcha contra la extorsión, se integraron más manifestantes como bodegueros y mototaxistas al batallón de protestantes en su recorrido hacia el centro de Lima. La protesta que inició en Huáscar en SJL busca llegar hacia el centro de Lima a fin de ser escuchados. "Vamos a seguir, si no hay solución iremos hacia el Congreso porque estamos cansados", señala un ciudadano.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.