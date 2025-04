Familiares de alcalde de Andahuaylas agreden a periodista mientras trasmitía en vivo

El jueves 3 de abril, la periodista Analí Andrade Pareja, conductora del programa Fuerza Informativa de Radio Titanka en Andahuaylas, denunció que la madre y las hermanas del alcalde provincial, Abel Serna Herrera, irrumpieron por la fuerza en las instalaciones de la emisora para insultarla y agredirla mientras transmitía en vivo. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 p.m.

Analí Andrade contó a La República que, mientras conducía su programa, comenzó a escuchar insultos a lo lejos y, segundos después, vio cómo la puerta del estudio fue violentamente empujada. Ante la situación, decidió poner en pausa la transmisión. Fue entonces cuando, según relató, empezaron a insultarla, intentaron agredirla físicamente e incluso le quisieron arrebatar su celular.

También indicó que fue amenazada por las agresoras, quienes, en tono alterado, le dijeron frases como: “No sabes quiénes somos”, “No te metas con nosotros” y “Estás chocando con nuestra familia”.

"El espacio en el que me encontraba está dividido por una puerta que separa la cabina del operador de la mía. Al darme cuenta de que mi puerta no tenía seguro, corrí a echarle llave, ya que ellas también intentaban meterse al lugar donde yo estaba. Me adelanté y logré cerrar. Luego empezaron a patear la puerta, mientras seguían insultándome y lanzando amenazas", relató.

Según Andrade, la familia del alcalde provincial estaba molesta porque ella realizaba una investigación, con pruebas, sobre un caso de violencia vinculado a ellos. Al enterarse del contenido, habrían acudido a la emisora para amenazarla y exigirle que no difundiera la información.

Ante esta situación, presentó una denuncia policial por agresión psicológica, intento de agresión física e intento de sustracción de su celular. Además, solicitó las garantías necesarias ante lo que calificó como un ataque y una amenaza flagrante.

Pronunciamiento de la ANP

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su respaldo a la periodista Analí Andrade Pareja y condenó este acto de hostilidad. Asimismo, advirtió que la comunicadora ha sido blanco de un acoso constante por parte del entorno del alcalde provincial de Andahuaylas.

"La ANP, ante un flagrante intento de agresión, exhorta a las autoridades competentes a tener un actuar diligente y célere, considerando que las atacantes han sido identificadas", agregó.