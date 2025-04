Wasi Mikuna: declaran en emergencia y suspenden el programa tras intoxicación de más de 60 escolares en Piura

Luego de que más de 60 escolares del colegio Elvira Castro de Quirós, en Piura, resultaran intoxicados tras consumir atún distribuido por el programa Wasi Mikuna, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, anunció que se ha declarado en emergencia y se ha extinguido el Programa Nacional de Alimentación Escolar, anteriormente conocido como Qali Warma.

“Estamos decidiendo la extinción del actual modelo, porque no podemos poner en riesgo la vida de los niños, tal como estaba constituido con la entrega de productos y raciones, que fueron heredados de Qali Warma. Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes”, indicó.

Wasi Mikuy se reestructura

La ministra también informó que están trabajando en una nueva norma para reestructurar el programa Wasi Mikuna, con el fin de garantizar una mejor supervisión de los alimentos y prevenir riesgos para la salud de los escolares como se viene registrando.

Ante la grave situación en Piura, expresó su solidaridad con los niños afectados, sus familias y la comunidad educativa y otras regiones del país, tras lo ocurrido con los alimentos distribuidos como parte del programa.

Al respecto, la titular Midis explicó que la esencia del programa Wasi Mikuna, que en quechua significa "comida de casa", es que los alimentos sean preparados en los propios colegios, con insumos adquiridos en los mercados locales para impulsar así la economía de la comunidad. Para ello, mencionó que ya se ejecuta un plan piloto en 35 instituciones educativas de Piura, Cusco y Ayacucho, a través de una subvención directa. “No vamos a permitir productos y raciones, heredados de otros programas”, dijo.

Más de 60 alumnos de primaria y secundaria resultaron intoxicados después de recibir el desayuno del programa Wasi Mikuna.

También reveló que más del 67 % de los colegios reciben estos productos, algunos de los cuales no cumplen con los estándares de calidad. Ante esta situación, aseguró que se fortalecerá el trabajo conjunto con las madres de familia para garantizar el acceso a alimentos frescos y de origen local, con el apoyo de otros sectores del Estado y evitando así la tercerización del servicio.

"No descarto que estamos pisando callos. Aquí hay empresas medianas y grandes fabricantes que se han formado a raíz de un programa social. No descarto que podría ser un tema relacionado entre las mismas empresas que pierden un contrato y que podrían perjudicar de alguna manera. Acá no hay marcas comerciales. Muchos de los fabricantes no tienen marca de identidad. Tenemos que luchar contra eso”, agregó.

Más de 60 alumnos intoxicados con alimentos de Wasi Mikuna

Familiares de los estudiantes del colegio Elvira Castro de Quirós, en Piura, denunciaron que más de 50 alumnos de secundaria sufrieron una intoxicación tras ingerir alimentos entregados por el programa Wasi Mikuna, anteriormente conocido como Qali Warma. Según indicaron, los escolares consumieron latas de bonito de la marca Karpe y leche como parte del desayuno distribuido la mañana del jueves 3 de abril.

Los menores que mostraban malestares estomacales fueron llevados de emergencia a la posta de Pachitea y al hospital de Piura. Presentaban síntomas como náuseas y reacciones alérgicas.

Fiscalía de Piura inicia investigación por intoxicación alimentaria

Ante esta emergencia, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito inició acciones preventivas para garantizar la atención de los afectados y prevenir futuros incidentes.

Precisó que, en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa), se gestionó el traslado de los escolares a distintos centros de salud con el apoyo de ambulancias. Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo dispusieron vehículos adicionales para acelerar el desplazamiento de los afectados.

Paralelamente, representantes de la Contraloría de Piura y del programa de alimentación se presentaron en el colegio para recopilar información y esclarecer los hechos.