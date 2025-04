Loreto: Fuerzas Armadas toman control de distrito ante manifestaciones contra alcalde

Las Fuerzas Armadas del Perú tomaron el control del distrito de Pebas, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto; debido a las manifestaciones en contra del alcalde de la jurisdicción Edgar Pinedo y sus intenciones de reabrir las oficinas ediles. Decenas de soldados resguardaron los exteriores del edificio municipal.

La población estuvo por horas en exteriores de la Municipalidad Distrital de Pebas para que no se llegue a cabo la reapertura de las oficinas, luego que estuvieran cerradas desde hace 8 meses aproximadamente.

Los integrantes de la Sociedad Civil Frente Patriótico de Loreto en conjunto con algunos pobladores, presentaron informes para que de manera formal se cierren las instalaciones del municipio, al no estar de acuerdo con el alcalde. Vale mencionar que hay una serie de hechos previos a las manifestaciones de este 3 de abril.

Alcalde detenido en el 2024

En abril del 2024, el burgomaestre Edgar Pinedo fue detenido tras ser acusado de robo sistemático por el monto de 2 millones de soles en perjuicio de dicho municipio. Posteriormente, el Ministerio Público allanó las propiedades del alcalde y de otros funcionarios quienes también fueron acusados de complicidad.

Los integrantes del Frente Patriótico de Loreto, denunciaron que el dinero habría sido obtenido de presuntas licitaciones fantasmas, por lo que Edgar Pinedo se mantuvo prófugo por unos días. Sin embargo, luego de su detención manifestó que se encontraba de vacaciones.

Pobladores castigaron a funcionario

En mayo del 2024, cerca de 400 ciudadanos, entre ellos integrantes de la Sociedad Civil Frente Patriótico, amarraron a un poste de luz de la plaza de armas al nuevo encargado de la alcaldía identificado como Rider Pérez Cahuachi y al jefe del serenazgo municipal, César Zevallos Quintana.

Finalmente, Edgar Pinedo fue puesto en libertad meses después, continuando con su cargo como alcalde del distrito de Pebas. Esta situación desencadenó múltiples manifestaciones por un grupo de pobladores, llegando a cerrar las oficinas de la municipalidad.

Tras ello, el alcalde y funcionarios estuvieron operando desde el centro poblado San José de Cochiquina. El regidor Nixon Nolorbe calificó dicha situación como una "decisión abrupta". Según el manifestante Kevin Terrón, el alcalde no hizo ningún anuncio o sesión de concejo.

Kevin Terrón añadió que, tras las manifestaciones, ha recibido amenazas de diferentes números a través de WhatsApp, por lo que ha decidido dejar de realizar transmisiones en donde habla sobre su disconformidad con Edgar Pinedo. "Temo por mi familia y he tomado la decisión de retirarme", expresó.

Reapertura inopinada

Por su parte, el regidor Nixon Nolorbe sostuvo que no se le informó sobre el comunicado que la municipalidad publicó este jueves 3 de abril, donde anuncia la reapertura de las oficinas en Pebas. "Al parecer todo se está manejando de manera interna, pero a mí no me han dado a conocer ninguna información", indicó.

Los manifestantes señalaron que no dejarán que el alcalde Edgar Pinedo y sus funcionarios vuelvan a tomar el control de las instalaciones de la municipalidad, por lo que se mantendrán firmes y rodearán los exteriores para evitar el ingreso.