Esposo de mujer en coma tras recibir suero defectuoso denuncia negligencia médica: "Hoy es su cumpleaños. Éramos un equipo"

Los familiares de los pacientes internados en la clínica Sanna, en San Borja, están preocupados tras el anuncio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que advierte sobre el riesgo de reacciones adversas graves asociadas al suero fisiológico fabricado por la empresa Medifarma S. A.

El esposo de una de las víctimas, la cual se encuentra en coma tras la aplicación del suero defectuoso, declaró a Latina sobre posibles negligencias médicas por parte de la clínica, así como sobre la falta de comunicación de la empresa fabricante del fármaco. "La clínica recién nos informó que mi esposa está en coma severo e irreversible. Ella acudió el jueves 20 a una operación programada para retirar un tumor en el seno. Ingresó con un nivel adecuado de hemoglobina.", declaró.

Mujer se encuentra internada en UCI tras recibir suero defectuoso

En declaraciones para Latina, el esposo de una de las víctimas denuncia que la clínica Sanna no le informó a tiempo sobre las complicaciones de salud que presentaba su familiar. "Comencé a preocuparme porque pedí información a la sala de recuperación y me dijeron que mi esposa estaba con buenos indicadores, pero la familia y yo empezamos a preocuparnos porque no despertaba. Yo insistí en ver a mi esposa. Pregunté por qué le ponen oxígeno; me dijeron que era algo protocolar.", sentencia.

Asimismo, según denuncia, la clínica recién "reaccionó cuando mi esposa empezó a convulsionar a las 4 de la mañana". El esposo también comentó que no ha recibido ninguna comunicación por parte de Medifarma, empresa fabricante del suero fisiológico. "Hoy es su cumpleaños. Yo quiero ver su sonrisa otra vez. Éramos un equipo".

Tres pacientes murieron en clínicas de San Borja y Trujillo tras recibir suero defectuoso de Medifarma, revela SANNA

Se registran cuatro muertes por uso de suero de Medifarma

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha inmovilizado el lote 2123624 del suero fisiológico al 0.9% de Medifarma S.A. tras registrarse cuatro fallecimientos y reacciones adversas en 12 pacientes en clínicas de Cusco, Trujillo y Lima. Además, se dispuso el cierre temporal de la planta de producción por fallas críticas en control de calidad.

Entre las víctimas se encuentra Daniela Quispe Díaz, de 23 años, quien falleció tras someterse a una liposucción en Cusco. En Trujillo, dos pacientes murieron en la clínica Sanna Sánchez Ferrer, mientras que en Lima, una mujer permanece en estado crítico en la clínica Sanna de San Borja.

