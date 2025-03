Principal acusado de asesinar a Paul Flores de Armonía 10 llora en audiencia: “No han encontrado nada"

Mariano Antonio Altamirano Ramos, principal sospechoso del asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10, rompió en llanto durante una audiencia judicial realizada este 26 de marzo. Alias Marianito, de 21 años de edad, negó estar involucrado en el crimen, del cual es acusado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

"En mi domicilio no han encontrado nada, señor juez. No han encontrado nada. Incluso, se ha abierto mi teléfono celular, en el cual tampoco se ha encontrado ningún tipo de relación de lo que me están involucrando. Simplemente por el hecho de que yo tengo antecedentes", expresó durante la audiencia.

Las autoridades consiguieron localizarlo la noche del 24 de marzo en una vivienda situada en los límites de los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres en Lima. La PNP reveló que tenía en su poder un arma de fuego, un cargador lleno, dinero y drogas (pasta básica de cocaína y marihuana). Mariano admitió contar con antecedentes policiales por robo de autos y extorsión.

"No puede haber ningún peligro de fuga, señor juez, porque yo tengo a mis dos menores hijos. Si yo tuviera algo que temer, ya me hubiera ido de mil maneras del país. Dicen que supuestamente estuve escondido en la casa de mis abuelos, cuando yo siempre he vivido en la casa de mis abuelos", relató durante la audiencia.

"Dos días que no sé si mis hijos han comido o no porque prácticamente yo no tengo comunicación con mi mujer ni con mis hijos. Yo no sé lo que está pasando afuera", concluyó entre lágrimas.

¿Cómo lograron ubicar a alias Marianito?

Las autoridades lograron localizar a alias Marianito gracias a la confesión de uno de sus cómplices, quien fue arrestado horas antes durante el mismo operativo. Este cómplice es Jorge Reyes, conocido como Jorgito, un miembro importante de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por Erick Luis Moreno Hernández, apodado el ‘Monstruo’.

Reyes, de 27 años, fue detenido en la intersección de la avenida Metropolitana, entre el jirón Zinc y la avenida Maestro Peruano, mientras manejaba un vehículo Toyota Yaris de color gris oscuro. Según las investigaciones, este automóvil estuvo implicado en el seguimiento y ataque al autobús de la orquesta Armonía 10.

Es importante señalar que Altamirano Ramos fue señalado por el general PNP Augusto Ríos Tiravanti, Director de Inteligencia de esa institución, como el presunto asesino del cantante de la orquesta de cumbia “Armonía 10”, Paul Flores García, acusación que fue hecha pública ante los medios de comunicación.

El Ministerio Público indicó que Altamirano Ramos había sido vigilado por la Policía en los últimos días debido a su supuesta implicación en atentados con explosivos en el Tragamonedas “Money Money”, situado en el distrito de Comas.