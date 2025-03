Sheyla Milagros, una joven de 16 años, logró un importante reconocimiento al obtener el primer puesto en la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Gracias a este beneficio, actualmente cursa el primer año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), con todos los gastos cubiertos por el Estado.

Este programa brinda la oportunidad de estudiar una carrera profesional de manera gratuita, cubriendo íntegramente los costos académicos, de manutención y otros gastos relacionados. Sheyla contó que se preparó intensamente tanto para ingresar a la universidad como para acceder a la beca desde el momento en que supo de su existencia. "Mi proceso comenzó cuando me informaron sobre el apoyo que brinda Beca 18", comentó, destacando el esfuerzo que le permitió obtener el primer puesto en la convocatoria.

¿Cuál fue el método de estudio de Sheyla para el primer lugar en Beca 18?

Sheyla, la hija mayor de su familia, fue la primera en acceder a la educación superior. Actualmente, estudia Ingeniería Civil en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Sobre su experiencia, comentó para La República: "El proceso fue tedioso y complicado. Es una carrera muy exigente".

Para prepararse, se enfocó en la disciplina y optó por un internado donde combinó su formación tanto para la universidad como para la Beca 18. "El proceso creo que fue centrado en la disciplina. Me preparé en un internado para la universidad. A la par, me entrené para la universidad y la Beca 18", explicó.

Aunque muchos estudiantes optan por academias, Sheyla no considera que sean un factor determinante. "Tienes que saber disciplinarte, estudiar por sí solo y tener en cuenta todo el sacrificio que hacen tus padres", señaló. Como parte de su estrategia, decidió eliminar distracciones: "Yo no estuve con mi celular por bastante tiempo porque es una distracción (...) No tuve celular por tres meses", reveló.

Finalmente, reconoció que adaptarse a un nuevo método de estudio fue un gran reto. "La disciplina fue lo más difícil porque no estaba acostumbrada a este estilo", concluyó.

PUEDES VER: Cae parte de la estructura del techo del patio de comidas del centro comercial Plaza Norte en Independencia

El esfuerzo y la disciplina como clave para obtener Beca 18

Sheyla conoció los resultados gracias a una amiga de su madre, quien le envió un mensaje informándole que había sido seleccionada. Su familia la felicitó con entusiasmo, aunque la joven aún no asimilaba la noticia. "No pensé que fui el primer lugar", expresó sorprendida.

Su madre, emocionada y orgullosa de su esfuerzo, destacó la importancia de su logro. Sheyla, oriunda de Cusco, es la primera de su familia en ingresar a la universidad. "Me siento muy orgullosa de mi hija", señaló su mamá. Por su parte, Sheyla manifestó su gratitud y compromiso con su familia. "Es algo muy importante porque con esto podré ayudar a mis padres", afirmó.

Además, la joven resaltó la falta de información sobre oportunidades educativas como la Beca 18. "Creo que se desconoce el tema de las becas y los apoyos, así que es mejor que se informen, porque el proceso no es difícil", recomendó. Desde que supo de esta oportunidad, se preparó exhaustivamente para el examen, demostrando que la dedicación y la disciplina pueden abrir grandes puertas.