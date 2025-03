Joven fallece tras someterse a liposucción en Cusco: clínica niega culpa y responsabiliza a laboratorio de suero

Daniela Quispe Díaz, una joven administradora de 23 años de edad, falleció tras someterse a una liposucción en la clínica O2 Medical Network, ubicada en el distrito de Santiago, en la región Cusco. Este lamentable desenlace sería producto de una negligencia médica; sin embargo, hasta el momento, nadie se hace responsable.

Daniela, natural de la provincia de Calca, llegó hasta la clínica para realizarse una liposucción, pero sufrió complicaciones en el proceso y falleció la madrugada del 24 de marzo. Ante ello, la mencionada clínica emitió un comunicado deslindando responsabilidades y culpando al proveedor del suero fisiológico que le suministraron.

Con mucho dolor, familiares y amigos de Daniela Quispe llegaron hasta los exteriores de la clínica para exigir justicia. Reelaron que la clínica no se ha comunicado con ellos, pero están a la espera de los resultados de la necropsia de ley para proceder de manera legal.

"Pedimos justicia porque mi hija solo tenía 23 años, era una profesional y era mi sustento. Pedimos justicia al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia, por favor, que nos apoyen porque nadie nos está ayudando", manifestó Sonia, madre de Daniela Quispe.

PUEDES VER: Cae parte de la estructura del techo del patio de comidas del centro comercial Plaza Norte en Independencia

Asimismo, su prima, Melania Díaz, pidió que continúen investigando al médico encargado de la operación. "Es una negligencia porque mi prima ingresó bien, todos los exámenes prequirúrgicos salieron bien", mencionó ante un medio local.

Los familiares de Daniela Quispe aseguraron desconocer que la joven se sometería a esta operación. Además, precisaron que ellos fueron informados de su estado crítico, pero cuando llegaron al lugar a las 8:30 de la mañana, le explicaron que Quispe se encontraba sin vida desde varias horas antes.

Clínica niega responsabilidad

La clínica Oxigen Medical Network O2 emitió un comunicado sobre el fallecimiento de Daniela Quispe. En el documento, deslinda de cualquier responsabilidad, tanto del centro médico como del profesional que realizó la cirugía.

Además, precisa que, en los últimos días, cuatro pacientes atendidos en la clínica sufrieron efectos adversos tras ser inyectados con suero fisiológico al 0.9% (lote 2123 624) del laboratorio Medifarma.

La clínica Oxigen Medical Network 02 también informó que una segunda paciente se encuentra en estado crítico y en Unidad de Cuidados Intensivos tras haber recibido el mismo suero fisiológico.

"No obstante, queremos ser enfáticos en que tanto la clínica como el médico actuaron conforme a los protocolos establecidos y sin conocimiento previo de que el medicamento suministrado presentaba posibles irregularidades en su composición", indicó la clínica.

Clínica responsabiliza a suero de laboratorio Medifarma. Foto: difusión

Digemid emite alerta por suero

Debido a la trágica muerte de Daniela, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió la alerta N.º 038-2025 donde dispone la evaluación e inmovilización de lote tras haber "recibido notificaciones de casos de sospechas de reacciones adversas graves relacionados" con el suero fisiológico del laboratorio Medifarma.

"Como medida de prevención, se recomienda no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico indicado en la presente alerta", señala Digemid.