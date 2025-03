Desde hace dos años y medio, la vida de Alexander ha cambiado drásticamente. Debido a que contrajo una peligrosa bacteria en una piscina de San Martín de Porres, se encuentra postrado en una cama y depende de una sonda gástrica para alimentarse. Su madre, Mónica, ha estado luchando para reunir el dinero necesario para que su hijo reciba el tratamiento en Cuba, lo que podría cambiar su vida.

De acuerdo a las declaraciones de la madre para La República, el menor contrajo la bacteria durante una clase de natación, actividad que formaba parte de su rutina diaria. Lo que comenzó como un ejercicio habitual se convirtió en una lucha constante por su salud. Mónica recuerda cómo, tras una serie de visitas al médico, finalmente se diagnosticó la bacteria que afectaba a su hijo, pero no sin antes pasar por un calvario de diagnósticos erróneos.

Diagnóstico tardío del menor

La madre de Alexander relata que, tras asistir a la piscina, su hijo comenzó a experimentar síntomas que inicialmente fueron desestimados por los médicos. “Él estuvo en la piscina, debido a que le puse a clases de natación al tener el pie plano. Por medio de esto, tuvo una descompensación”, explicó Mónica. Incluso, en un inicio señalaron que podría ser por un ligero exceso de peso.

Tras ello, Mónica narró que los médicos le dijeron que sería un problema de la agitación y continuó con sus clases. No obstante, a la semana vino un dolor fuerte en la cabeza. Ante esta situación, la madre se dirigió urgentemente a un hospital, donde le informaron que solo se trataba de un dolor de cabeza.

Tras unas horas, fue dado de alta, pero al llegar a su hogar, notó la aparición de un orzuelo, un bulto rojo en el párpado. Al regresar al centro médico, le comunicaron que se trataba de una alergia.

“Me di cuenta de que Alexander seguía agitado y no podía pararse. Lo llevamos de emergencia, pero para mí no le detectaron a tiempo, porque le tenían que realizar una tomografía ante el dolor de cabeza. Y me decían que era algo que había comido, ya que estaba vomitando. [...] En la noche vinieron y me dijeron que le encontraron una bacteria”, explicó.

A pesar de las señales de alerta, el diagnóstico adecuado llegó demasiado tarde, lo que ha complicado aún más la situación del menor Alexander.

El estado crítico de Alexander tras contraer peligrosa bacteria

Tras lo sucedido, la madre relató que su menor hijo tiene una bacteria alojada en el cerebro y que esta habría entrado por su ojo. "Lo pusieron en UCI directamente porque mi niño comenzó a darle un paro cardíaco, lo entubaron. Tuvieron que operarlo de emergencia", sostuvo la madre, quien aseguró que no hubo un diagnóstico efectivo en las repetidas veces que acudió al centro de salud.

Frente a las exigencias de la madre, se realizó una tomografía a su mejor hijo, lo cual reveló la presencia de la bacteria. "Lo trasladaron al Sabogal y ahí se le drenó todo del cerebro (...) a consecuencia de ello, mi niño está en coma vegetativo. Se alimenta por sonda gástrica, usa pañales", acotó.

Tratamiento en Cuba podría salvarle la vida

Han pasado alrededor de dos años y medio desde este episodio que cambió la vida de Alexander y, hasta el momento, el menor continúa luchando por su vida bajo el cuidado de su madre, quien solicita ayuda para salvar la vida de su hijo. Mónica ha optado por viajar a Cuba, en donde su menor hijo tendría una esperanza con los innovadores tratamientos.

"Hago este llamado para que puedan ayudar a mi hijo. La gente de buen corazón me está apoyando", sostuvo. Con la esperanza de que su hijo reciba atención médica en Cuba, Mónica ha comenzado a vender empanadas y chocotejas para reunir la suma de S/35.000 soles para el tratamiento de Alexander.

Si deseas ayudar a Alexander, puedes comunicarte al número 991 278 784. Cada aporte cuenta y puede marcar la diferencia en la vida del menor que lucha por su salud.

