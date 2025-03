La tarde de este lunes 24 de marzo, se reportó la caída de una plancha de yeso del techo en el patio de comidas del centro comercial Plaza Norte, ubicado en el distrito de Independencia, cerca del módulo de Dunkin' Donuts. El incidente generó gran preocupación entre los visitantes y trabajadores del establecimiento.

Un video registrado por José Espinoza, de 44 años, quien se encontraba en una de las mesas, muestra el momento del accidente. Según su testimonio, tras el suceso alertó a los encargados para que tomaran las medidas necesarias, pero solo recibió como respuesta: “(…) Tiene que retirarse y ubicarse en otra mesa”.

Falta de medidas tras caída de yeso en Plaza Norte genera preocupación

Espinoza también señaló que, tras lo ocurrido, no se hizo presente ningún miembro del personal de seguridad ni se colocó un cerco perimétrico para advertir a quienes transitaban por la zona. Además, lamentó la falta de preocupación por parte de los encargados. “Al menos esperaba que alguien se me acercara y preguntara cómo me encontraba, pero nada de eso ocurrió”, expresó.

Ante esta situación, el ciudadano hizo un llamado a la administración de Plaza Norte para que supervise la infraestructura del establecimiento y evite futuros incidentes que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

Cabe señalar que un hecho de mayor magnitud ocurrió el pasado 21 de febrero en el Real Plaza de Trujillo, donde un incendio dentro del centro comercial dejó ocho personas fallecidas y más de 70 heridos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.