Padre de estudiante peruano de medicina asesinado por policías de Brasil exige justicia y critica a autoridades: "No han hecho nada"

Marco Aurelio Acosta Cárdenas, un estudiante peruano de medicina de 22 años, fue asesinado por policías militares de Brasil en São Paulo el 20 de noviembre de 2024. El joven, quien realizaba su internado en un hospital como parte de su formación académica, había salido de una reunión con amigos y se dirigió a un hotel acompañado de su enamorada.

Poco después, Marco Aurelio salió del establecimiento y comenzó a caminar por la calle. En las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, se le ve pasando junto a una patrulla, moviendo el espejo retrovisor del vehículo y huyendo a toda prisa. Los agentes identificados como Guilherme Augusto Macedo y Bruno Carvalho do Prado iniciaron la persecución.

PUEDES VER: Cámara de seguridad capta el preciso instante en que sicarios asesinan a dos personas dentro de un auto en Ica

Los registros de las cámaras de seguridad, así como los videos captados por los chalecos de los propios policías, muestran el momento en que acorralan al joven, justo cuando intentaba ingresar nuevamente al hotel. En medio del forcejeo, Marco agarra la pierna de uno de los agentes y el otro le dispara a quemarropa. Pese al esfuerzo médico, el joven perdió la vida.

Padre de estudiante peruano de medicina exige justicia

Julio Acosta, padre de Marco Aurelio, ahora exige justicia por la muerte de su hijo casi 100 días después de los hechos. Por ello, ha decidido dejar su carrera como médico cardiólogo, investigador de la ONU y catedrático en la Universidad de São Paulo, para enfocarse en el caso.

El crimen provocó una fuerte reacción pública luego de que, 50 días después del crimen, salieran a la luz las grabaciones de las cámaras de la Policía. Las imágenes desmintieron la versión oficial difundida por las autoridades brasileñas, quienes aseguraban que Marco había intentado arrebatarle el arma a uno de los agentes.

Pese a las pruebas presentadas, la jueza Luciana Escorza optó por no imponer prisión preventiva a los agentes implicados. Esta decisión les ha permitido mantenerse en libertad y seguir percibiendo su salario con cargo al Estado brasileño.

Asimismo, reprocha a las autoridades peruanas por no apoyarlo en obtener justicia. "Ahora he reclamado con fuerza que, hasta hoy día, el Consulado y la embajada de Perú en Brasil no han hecho prácticamente nada", expresó en América TV.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.