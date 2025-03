Fiscal denuncia amenazas de muerte tras lograr 33 años de cárcel contra delincuente: "Temo que sea una nueva modalidad"

Una fiscal del Ministerio Público denunció haber recibido amenazas de muerte luego de que el Poder Judicial sentenciara a 33 años de prisión a José Christhian Supanta Huamani, hallado culpable de disparar a un hombre durante un asalto ocurrido en Comas en 2023. Los mensajes intimidatorios provienen del penal Ancón I, donde el condenado cumple su pena.

De acuerdo con la Policía, las amenazas estarían conectadas con la red delictiva que lidera Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, identificado como uno de los sujetos más peligrosos de Lima y líder de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte.

Fiscal amenazada: "No temo por mi vida"

Pese a las advertencias, la fiscal afirmó que su preocupación no radica en su seguridad personal, sino en la protección institucional del Ministerio Público. En una entrevista con América TV, aseguró que no se dejará amedrentar por las amenazas del crimen organizado y que persistirá en su lucha contra las mafias.

"No temo por mi vida, lo que temo es que esta sea una nueva modalidad para los fiscales que venimos realizando nuestro trabajo con la objetividad, con la transparencia, eso es lo que temo", expresó. "Así se trate del Chino de Belaúnde, de los Injertos del Cono Norte o de alias Monstruo", agregó la fiscal.

Asegura, además, que un efectivo policial le hizo llegar audios de carácter extorsivo y amenazantes. "A raíz de este caso he recibido la llamada de un efectivo policial, que me señala que si yo recuerdo al señor José Cristhian Supanta Huamani. Le pregunto sobre el sentenciado y me responde afirmativamente que sí. Entonces, me dice tengo unos audios para usted. Inmediatamente, le mencioné que yo no recibo audios de ningún sentenciado", declaró. "Tenemos también carpetas fiscales respecto a las extorsiones. Hemos recibido de los Injertos del Cono Norte", agregó la fiscal.

Canales de emergencia

