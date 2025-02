El asesinato del estudiante de medicina Marco Aurelio Acosta Cárdenas, de 22 años, el pasado noviembre de 2024, ha vuelto a tener repercusión, puesto que imágenes de cámaras de seguridad han revelado el pésimo actuar de los policías de Brasil que terminaron con su vida. El alumno de medicina de la Universidade Anhembi-Morumbi, recibió un disparo de bala en el abdomen durante una extraña intervención.

Según la versión que brindaron ambos oficiales, el joven habría intentado atacarlos, por lo que no lo dudaron dos veces y dispararon contra él, pero la historia sería completamente diferente, esto gracias a las imágenes que se difundieron de aquella noche del 20 de noviembre.

Victima no atacó o intentó golear a policías durante intervención

Imágenes recogidas por el portal Epicentro, revelaron que, si bien Acosta Cárdenas es quien golpea uno de los espejos retrovisores del auto en el que iban los agentes del orden, estos lo acorralan contra una reja en la entrada de un hotel, para después dispararle en el abdomen. Previo a la intervención, se escucha decir a uno de los agentes “sigamos a este niño. Sólo quiero ver si lo van a golpear", esto al ver que Marco se acercaba sin camiseta.

Luego de iniciada la persecución contra Marco Aurelio, se logra oír a un policía grita "Que te jod*n, hijo de p**a. Acuéstate o te lo llevas, te lo llevas, acuéstate. Te lo llevas", con el fin de someter al joven de 22 años. Por su parte, la víctima sólo atinó a pedir que le “quitaran las manos de encima”, antes de recibir el impacto de bala en el cuerpo.

Y por si fuera poco, uno de los agentes le indica a Acosta que se queda tendido en el suelo o de lo contrario “le tocaría otro (disparo)”.

Padre de joven estudiante peruano exige justicia

El doctor Julio Acosta Navarro, padre del joven fallecido, emitió un pedido de ayuda y justicia en el caso de su hijo, esto tras conocer la verdad, gracias a las cámaras de seguridad. El hombre aseguró que el sistema estaba protegiendo a los dos policías que asesinaron al estudiante de medicina, ya que ambos ofíciales aún están libres.

"Pido a través de esta carta que los órganos competentes aquí en el Brasil: la Embajada Peruana en Brasilia (Embajador Rómulo Acurio Traverso), el Consulado Peruano de São Paulo (Armando Monteagudo) y en el Perú (Ministerio de Relaciones Internacionales) asuman la responsabilidad de la defensa de los derechos más fundamentales de sus conciudadanos respetables y dar todo el apoyo moral y legal asumiendo las denuncias y procesos por cuenta del gobierno peruano”, dijo el doctor Acosta.

Finalmente, expresó su sentir por la inesperada y trágica pérdida de su hijo a manos de una intervención irregular y abusiva por parte de oficiales de Brasil.

"Cada mañana me despierto y no encuentro a ese chico mío amante del fútbol, la música y lleno de cariño, siento el dolor, la angustia y la rabia insoportables, de recordar las últimas imágenes de él pidiéndome que lo salvara, tirado en una sala de emergencias, en shock hemorrágico susurrándome: "Papá ayúdame, papá ayúdame..." Hoy no tengo vida, ni esencia, nada, un fantasma vale más porque él tiene alma y yo no tengo más", dice el papá para hacer notar su pesar.