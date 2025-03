La Policía Nacional del Perú ha capturado a alias “La Mami”, una presunta reclutadora de burriers que operaba en el Callao, involucrada en el envío de drogas hacia Europa. Este operativo se enmarca en una serie de acciones contra el narcotráfico que buscan desmantelar las redes que facilitan el tráfico de sustancias ilícitas.

La detención de “La Mami” se produjo en un operativo conjunto que incluyó a agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Fiscalía. La mujer, identificada como una figura clave en la organización, era responsable de reclutar a personas para que transportaran droga en sus cuerpos, un método conocido como “burrier”. Este modus operandi ha sido utilizado por diversas organizaciones criminales para evadir los controles de seguridad en los aeropuertos.

Capturas a alias "La Mami" tras un operativo en el Callao

Después de más de tres años de investigaciones, la Policía Nacional logró la captura de Yasmín Juliana Ramos Muñoz, conocida como La Mami, en el Callao. Esta mujer, de 41 años, cayó cuando se encontraba celebrando y tomando bebidas alcohólicas en su casa. Ella es señalada como presunta reclutadora y entrenadora de mujeres burriers para transportar droga hacia Europa, en especial a España.

Ramos contaba con una orden de captura emitida en 2022. Su arresto se produjo tras la denuncia de una joven que fue detenida mientras intentaba llevar cápsulas de droga en su estómago hacia el extranjero. Las autoridades informaron que la acusada no solo estableció contacto con la burrier, sino que también le proporcionó instrucciones sobre técnicas para ocultar la droga, utilizando métodos de ingesta y adherencia corporal.

Un agente del Escuadrón Verde del Callao reveló que la detenida estaba lista para entrenar a mujeres en el transporte de estupefacientes, asegurando que lo harían de manera que evadieran los controles migratorios. Asimismo, el funcionario mencionó que Ramos mantenía conexiones con un individuo en España, quien sería su expareja y desempeñaba un papel clave en la logística de la operación.

Requisitoria desde el 2022

En medio de su intervención, "La Mami" intentó eludir a las autoridades al presentarse con el DNI de su hermana. Este intento fue interpretado por los agentes como una señal de que era consciente de su situación legal y buscaba evitar ser identificada.

En su declaración inicial, rechazó las acusaciones en su contra. “Desde 2022 tengo una requisitoria porque una chica, por venganza, me señaló”, afirmó. Además, expresó su confusión: “Estoy bloqueada por tantas cosas que me están sucediendo. No recuerdo cuánto era la droga, no sabía nada”, añadió.

A pesar de sus esfuerzos por desvincularse del caso, la policía la entregó al Ministerio Público. La investigación sigue su curso para esclarecer la magnitud de su supuesta red y determinar si hay más implicados en este asunto.

