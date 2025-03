Nuevo terminal del Jorge Chávez: av. Morales Duarez será la vía principal de acceso por esta razón, según alcalde del Callao

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) anunciaron que la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está programada para el 30 de marzo de 2025. Inicialmente, la apertura del terminal de pasajeros estaba prevista para diciembre de 2024; sin embargo, debido a retrasos en la construcción, se reprogramó para enero de 2025 y, posteriormente, se estableció la nueva fecha.

El nuevo terminal contará con diversas opciones de transporte para facilitar el ingreso de los pasajeros. Se han habilitado tres rutas principales: una vía elevada para vehículos particulares con acceso al tercer nivel, un área destinada a buses y taxis en la vía pública, y una zona de descenso rápido conectada directamente con el área de salidas. Además, estará disponible el servicio de transporte público y taxis autorizados.

Nuevo terminal del Jorge Chávez: Av. Morales Duárez será la vía de acceso, ¿por qué?

El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, confirmó que la avenida Morales Duárez será la principal vía de acceso al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta decisión responde a la reconfiguración del espacio aeroportuario debido a la presencia de una nueva pista de aterrizaje.

“Yo también me hacía la misma pregunta en el año 2023, pero ahora que conozco el proyecto y he ido al aeropuerto entiendo por qué no se podrá ingresar más por la avenida Faucett y la razón es porque allí habrá una pista de aterrizaje”, indicó Pedro Spadaro.

En declaraciones recogidas por la Agencia Andina el 23 de enero, Spadaro explicó que la avenida Faucett dejará de ser una vía de ingreso al aeropuerto, ya que en esa zona se ubicará una pista de aterrizaje. Adicionalmente, precisó que ambas pistas, la antigua y la nueva, estarán operativas, lo que hace inviable el tránsito de pasajeros a través de ellas.

“El nuevo terminal está en el medio de ambas pistas. Es imposible que un pasajero pueda transitar por medio de una pista de aterrizaje, eso sería una locura y no está permitido en ninguna parte del mundo. (...) Las dos pistas de aterrizaje (la antigua y la nueva) se van a utilizar y eso no ha sido ampliamente explicado”, agregó.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: ¿dónde será el ingreso vehicular?

Se informó que el acceso al aeropuerto se realizará mediante dos puentes modulares provisionales que enlazan el nuevo terminal con la avenida Morales Duárez. Los viajeros podrán optar por movilizarse en autos particulares o utilizar el servicio de transporte público "AeroDirecto", el cual dispondrá de cinco rutas y 57 paraderos estratégicamente ubicados.

¿Desde cuándo se podrá ingresar a pie al aeropuerto Jorge Chávez?

El ingreso a pie al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez será una realidad una vez concluidas las obras de infraestructura planificadas. En 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció una modificación clave en la Vía Expresa Santa Rosa, en conjunto con el Gobierno de Francia, para incluir la construcción del Puente Santa Rosa y mejorar la conectividad con el terminal.

El puente, de 65 metros, cruzará el río Rímac y enlazará la avenida Santa Rosa con el aeropuerto. Sumado a eso, la Vía Expresa Santa Rosa, un viaducto elevado de 3.67 km, conectará la Costa Verde con el terminal aéreo a través de las avenidas Óscar R. Benavides, Pérez Salmón, Argentina y Santa Rosa. Este plan contempla accesos peatonales y ciclovías, pero solo estarán disponibles una vez finalizadas las obras.

Mientras tanto, debido a retrasos en el cronograma, el MTC ha habilitado dos puentes temporales en la intersección de las avenidas Morales Duárez y Nuevo Aeropuerto. No obstante, estos solo permitirán el ingreso vehicular.

Según Andina, el acceso definitivo, tanto peatonal como vehicular, a través del Puente Santa Rosa y la avenida Morales Duárez, está previsto para el año 2028. También, el aeropuerto contará con un segundo ingreso por la avenida Gambeta, exclusivo para personal, proveedores, carga y taxis autorizados.

