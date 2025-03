¿Menos días libres? Ley 10133 busca eliminar tres feriados y así impactaría en el año escolar 2025

El Congreso de la República debate la Ley 10133, una propuesta que busca eliminar seis feriados nacionales, de los cuales tres afectarían directamente con el calendario escolar. La medida se creó con el objetivo de aumentar la productividad y reducir la cantidad de días no laborables en el país, según lo afirmó el congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular. Sin embargo, esta medida ha generado controversia, especialmente en el sector educativo, donde expertos advierten que podría afectar la planificación anual.

Según el especialistas en educación, la opinión está dividida, ya que, por un lado la reducción de feriados impactaría directamente en el número de días de clases, lo que obligaría a reprogramaciones o ajustes en la carga académica, mientras que por otro, se sostiene que esto podría ser beneficioso para recuperar aprendizajes perdidos en años anteriores y, finalmente, también se argumenta que eliminar estos descansos podría generar mayor agotamiento en los alumnos y docentes.

PUEDES VER: Dos institutos públicos en Perú logran aprobación de Minedu para otorgar títulos profesionales a egresados

¿Qué feriados busca eliminar la ley 10133 del calendario escolar?

Los feriados afectados serían 23 de julio (Fuerza Aérea del Perú), 6 de agosto (Batalla de Junín) y 8 de octubre (Combate de Angamos). El paso de estos feriados a días conmemorativos ha traído diferentes posturas por parte de especialistas. Uno de los principales puntos de debate es si la reducción de feriados afectaría el civismo de los escolares. "Los niños deben saber qué se celebra para que entiendan la historia del Perú y para eso son los feriados", explica un padre de familia sobre la propuesta.

Algunos padres entienden que al volverse días conmemorativos, los alumnos no podrán entender muy bien el significado de estas fechas importantes y perderán el valor que tenían desde hace algunos años. Sin embargo, desde un sector de más oficial, la opinión es distinta, ya que, la docente Elena Saavedra afirma que la medida si beneficia a los estudiantes, quienes tendrán más días de clases y podrán entender el sentido del civismo, el mismo que considera se ha perdido.

"La educación cívica ha cambiado, hace años no eran así las cosas. En épocas anteriores se usaban acrósticos, poesías, banderas, etc, para representar feriados cívicos, pero ahora es diferente, incluso una parte pequeña de docentes ni siquiera fomentan valores patrióticos en los alumnos. Se quedan con la currícula y no incentivan una educación de calidad”, afirma.

PUEDES VER: Minedu aclara sobre el uso del uniforme escolar en colegios públicos y privados para el 2025

Representantes de educación respaldan anulación de feriados

A la manifestación de la docente Saavedra, se sumó la opción del exministro Idel Vexler, quien asegura que el sector educación se ha visto vulnerado con la reducción y el retraso de las clases. El anterior representante del Minedu manifestó que las clases son las que ayudan a los escolares la educación cívica y en ningún país se ha confirmado que descansado se refuerza el civismo.

“En ningún lugar se ha confirmado que descansar te vuelve mejor persona. Los estudiantes no tendrán una mejor formación cívica si están en sus casas y dejan de asistir a las escuelas”, dice Vexler para asegurar que la propuesta es positiva para incrementar la productividad en cuanto a la educación.

Finalmente, mientras el Congreso sigue evaluando la propuesta, la incertidumbre sobre la eliminación de estos feriados crece entre docentes, estudiantes y padres de familia. Se espera que en las próximas semanas el Minedu brinde mayores detalles sobre cómo se ajustaría el calendario escolar en caso de que la Ley 10133 sea aprobada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.