Los vecinos de San Juan de Lurigancho expresan su malestar ante el inicio del desmontaje parcial del puente Bethania, una estructura con más de 40 años de antigüedad que resulta fundamental para la conexión con el distrito de El Agustino. La comunidad ha manifestado su preocupación debido a la falta de alternativas inmediatas para el tránsito, ya que miles de personas dependen de este puente para acceder a servicios básicos.

La situación se ha vuelto crítica, ya que el puente Bethania es utilizado diariamente por los residentes para acudir a la posta médica, realizar compras y llevar a los niños al colegio. Aunque la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) ha iniciado la construcción de un nuevo puente con mayor capacidad, este aún no está operativo. Lo que ha generado mayor indignación es que, según denuncian los vecinos, Emape habría retirado cerca de dos metros de la estructura sin previo aviso, afectando a las más de 4.000 personas que transitan a diario por la zona.

"Aquí hay un centro educativo y una posta médica (...) de madrugada han querido desmantelar el puente. Se comunicó la regidora con el ingeniero encargado y se comprometieron a subsanar lo que han ocasionado por la indignación de los ciudadanos, pero hasta ahora no vienen", señaló una vecina afectada.

Vecinos de SJL denuncian desmontaje de puente sin aviso y exigen soluciones

La Municipalidad de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), anunció la construcción de un nuevo puente peatonal a unos 150 metros del actual. Sin embargo, los vecinos denuncian que los trabajos de desmontaje comenzaron de madrugada y sin previo aviso, lo que los dejaría aislados y expondría a la comunidad a diversos peligros.

Según los afectados, entre 4.000 y 5.000 personas utilizan diariamente el puente para desplazarse a distintos sectores. Ante su inhabilitación, muchos se ven obligados a tomar motos u otros vehículos para cruzar, lo que incrementa su gasto económico y genera caos en la zona.

En respuesta, los vecinos han presentado un memorial y una demanda judicial para frenar la intervención. Además, advierten que tanto el puente desmontado como el proyectado presentan riesgos: "Es problema de todos, va a incrementar el gasto económico y no solo eso. Ambos puentes son peligrosos. No hay alumbrado público y el serenazgo, si bien cumplen un horario, no se quedan hasta altas horas de la noche", expresó una vecina preocupada.

El nuevo puente Bethania: inversión de S/12 millones para mejorar la conectividad

La construcción del puente Bethania, con una inversión de S/12 millones y un plazo de ejecución de 150 días, busca mejorar la seguridad y el tránsito peatonal en una de las zonas más congestionadas de Lima.

Carlos Peña Orellana, gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), detalló que la obra reemplazará el puente colgante cercano y contará con accesos seguros desde los malecones La Amistad hasta Checa. "Son S/12 millones los que Lima Metropolitana está invirtiendo en este puente (...). La obra estará lista a fines de marzo y se pondrá a disposición de los peatones", afirmó.

Además de ser un enlace peatonal, el puente incorporará veredas, rampas accesibles, ciclovía, luminarias LED, áreas verdes y defensas de seguridad, garantizando accesibilidad y mayor seguridad para los usuarios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.