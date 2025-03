Incendio en Cercado de Lima EN VIVO: últimas noticias del siniestro que lleva más de 60 horas sin control

El incendio de grandes proporciones en los almacenes de plástico situados en la cuadra 4 del jirón Cangallo en Cercado de Lima, reportado el lunes 3 de marzo, lleva más de 60 horas fuera de control. Tres edificios han colapsado por completo debido al intenso fuego, mientras que otros cuatro han sufrido daños parciales. Además, se han reportado 11 familias afectadas, las cuales han sido reubicadas temporalmente en la Plaza Italia. Sigue EN VIVO las últimas noticias sobre este siniestro, que, según el Cuerpo General de Bomberos, podría prolongarse hasta el domingo.

Incendio en el centro de Lima HOY, 6 de marzo 08:17 Zonas afectadas en Barrios Altos El Cuerpo General de Bomberos ha formado que el incendio ha probado el colapso de siete edificios en Barrios Altos, afectando a los vecinos de:



- Jirón Cangallo

-Jirón Junín

- Jirón Lucanas Cerca de 25 unidades atienden la emergencia, que continúa fuera de control luego de tres días.

Ejecutivo evalúa declarar en emergencia a Barrios Altos

Gustavo Adrianzén, el presidente del Consejo de Ministros, informó que el Ejecutivo ha recibido una solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para declarar en estado de emergencia el jirón Junín, ubicado en Barrios Altos, debido al incendio de gran escala que ha estado afectando la zona desde el lunes.

“Al medio día de hoy, luego de una coordinación personal con el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, hemos recibido la solicitud oficial de la MML para declarar la zona cero en emergencia”, afirmó Adrianzén.

La única solución de los bomberos

El brigadier general Alfonso Panizo, comandante territorial del Departamento de Lima y Callao, afirmó que la única manera de extinguir el incendio es mediante la demolición de los edificios afectados. El riesgo de colapso de las estructuras impide que los bomberos accedan al foco del fuego y combatan las llamas de manera efectiva.

"Para apagar el incendio por completo, necesitamos demoler las estructuras. Hemos realizado algunas aperturas y hemos podido ingresar, pero no puedo derribar más, ya que no sé si todo se vendrá abajo. Si no tomamos estas medidas, el incendio podría durar fácilmente cinco días", declaró para RPP.